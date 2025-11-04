Vízvita a közösségi médiában: Perecseny polgármestere cáfolta az Ószemere melletti forrásról szóló pletykákat

A Perecsenyi kistérség polgármestere, Andrij Pohoriljak kénytelen volt bekapcsolódni abba az élénk vitába, amely a közösségi médiában robbant ki az Ószemere (Szimer) közelében található népszerű forrás vizének minőségével kapcsolatban. A lakosok aggodalmát látva a polgármester gyorsan reagált, és hivatalos tájékoztatást adott ki.

A találgatások eloszlatása és a pontos információ biztosítása érdekében a szakemberek hivatalosan vízmintát vettek a forrásból, amelyet laboratóriumi elemzésnek vetnek alá.

„Az eredmények három napon belül elkészülnek, és azonnal nyilvánosságra hozzuk őket. Nem maradhatunk tétlenek, amikor az emberek az ivóvíz biztonságáért aggódnak” – mondta Andrij Pohoriljak.

A vízminőség mellett a közösségi hálókon egy másik téma is felmerült: a forrás körüli terület esetleges privatizációja. A polgármester ezt határozottan visszautasította, kijelentve, hogy semmiféle terv vagy szándék nincs a terület magántulajdonba adására.

Pohoriljak emlékeztetett arra is, hogy néhány évvel ezelőtt hasonló helyzet alakult ki, amikor egy vállalkozó felajánlotta a forrás környékének rendbetételét reklámelhelyezés fejében. Akkor azonban a közösségi felháborodás miatt a kezdeményezés meghiúsult, és a forrás máig rendezetlen állapotban maradt.

A helyi hatóságok álláspontja világos:

a forrás a közösség tulajdonában marad, és most a legfontosabb, hogy megérkezzenek a laboreredmények, melyek egyértelműen megmutatják majd, biztonságos-e a víz fogyasztása.

Kárpátalja.ma