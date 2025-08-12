Zelenszkij engedélyezné a 22 év alattiak határátlépését

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utasította a kormányt, hogy dolgozzanak ki egy lehetőséget a 22 év alatti ukrán férfiak egyszerűsített határátlépéséről – írja az UNIAN hírügynökség augusztus 12-én.

Az államfő erről az „Itt a fiatalság” Ukrán Ifjúsági Fórumon beszélt. Beszédében kiemelte, ezt a kérdést mindenképpen a katonai parancsnoksággal együtt kell kidolgozni.

Az ukrán elnök megjegyezte, hogy jelenleg 18 éves kortól korlátozzák a fiatal férfiak határátlépését, de véleménye szerint ezt a korhatárt fel kellene emelni 22 évre.

Zelenszkij úgy véli, hogy ez a lehetőség sok fiatal ukrán számára segítene abban, hogy könnyebben fenntartsák a kapcsolataikat Ukrajnával, és elsősorban Ukrajnában valósítsák meg tanulmányi terveiket.

Kárpátalja.ma