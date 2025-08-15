Három vagon siklott ki Kárpátalján

Kisiklott egy vonat három kocsija Kárpátalján augusztus 15-én, szerencsére senki sem sérült meg az esetben – közölte az Ukrzaliznicja (Ukrán Vasutak) vállalat.

A Facebook-oldalukon közzétett információk szerint a 39/40-es számú Zaporizzsja–Aknaszlatina (Szolotvino) vonat három vagonja letért a sínekről. Sem az utasok, sem pedig a vonat dolgozói közül nem sérült meg senki az esetben.

Az esetet vizsgálják, de egyelőre úgy gondolják, hogy a hőség miatt borultak fel a síneken a kocsik.

Amíg helyre nem hozták, addig a 6581-es számú Királyháza (Korolevo)–Bátyú (Batyovo) járatát Nagyszőlősig korlátozták, a 84-es számú Aknaszlatina (Szolotvino)–Kijev vonatjárat utasai pedig várakoztak.

Az Ukrzaliznicja elnézést kér az utasoktól a kellemetlenségekért és a késésért, mint írták, már dolgoznak a logisztikán.

Később azt írták, hogy a három kocsi utasaival elindult Aknaszlatina végállomás felé. Az Aknaszlatinából fővárosba induló vonatjárat menetrend szerint fog indulni.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Ukrzaliznicja