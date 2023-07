Zajlik a KMNE által szervezett lovastábor

Az előző évekhez hasonlóan idén is a nagyszőlősi Szelíd Lovasközpont ad otthont a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) által szervezett nagy népszerűségnek örvendő lovastábornak. A programot július 3-tól négy héten keresztül, négy turnusban szervezik meg.

A program megvalósulásához hozzájárul a magyar kormány és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. A táborral kapcsolatban Margitics Ildikó és Erik nyilatkozott:

– 2016 óta minden évben 4 turnusban nálunk kerül megrendezésre a lovastábor. Mára már az egész családunk kiveszi a részét a táboroztatásból: a férjem, Erik, a lányaink, Emőke, Anna és Eszter. A lelkes önkéntes segítők nap, mint nap hatalmas munkát visznek véghez, hogy a gyermekek jól érezzék magukat. Turnusonként 20 gyerek vesz részt a programban. A gyerekek megismerik közelebbről a természetet, a lovakat, s valahol önmagukat is. Nagy hagsúlyt fektetünk a hagyományőrzésre is. A hét folyamán a program fokozatosan van felépítve: ismerkedés a lovakkal, a biztonsági szabályok megismerése, majd lecsutakolják a lovakat, megtanulják vezetni, majd lóra ülnek, az utolsó napokban pedig már ügetnek. A napi programok izgalmasak, délelőtt és délután is van lovas foglalkozás, megismerkednek a különböző lovas felszerelésekkel, készülnek az esti tábortűzhöz, új szavak jelentését ismerik meg, úgy mint a buszkasi, komcsi, stb. Az étkeztetést az Eliza étterem biztosítja, ahonnan nagyon finom ételek érkeznek – mesélte Ildikó.

-Az íjászkodást is nagyon élvezik a gyerekek, versenyeznek, küzdenek, miközben csapatjátékot tanulnak. A gyerekek nagyon aranyosak, jól neveltek. Nap mint nap együtt készülnek a tábortűz alatti program előadásához, ez összekovácsolja a csapatot. Énekelnek, verset írnak. Itt lehetőségük van eső után akár békát szedni is. A gyerekek felnőttek a feladathoz. A jurtában alvás pedig külön élmény számukra. Itt a mobiltelefon mellőzve van, a napi programok mellett, nincs is erre idejük. – nyilatkozta Erik.

Bocskor Zita

Kárpátalja.ma