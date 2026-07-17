Zelenszkij: a védelmi miniszter felmentésének oka a tárca és a hadsereg vezetése közötti kommunikáció hiánya

Mihajlo Fedorov védelmi miniszter felmentésének oka a védelmi tárca és a hadsereg vezetése közötti hatékony kommunikáció hiánya – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Kijevben, Keir Starmer brit miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján, ezzel gyakorlatilag megerősítve azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint nem jelöli Fedorovot védelmi miniszternek az új kormányba.

Az elnök szerint az ő közvetítése nélkül a a tárca és a hadsereg nem kommunikált egymással.

„Nagyon szerettem volna egységet, de a két fél ezt képtelen volt elérni. Ez nemcsak az ő felelősségük, hanem az enyém is. Nem hárítom el magamról a felelősséget. Ahogy már mondtam, tisztelem mindkét felet, ismerem az erősségeiket és a gyengeségeiket is, és nagyon szeretném, ha Ukrajnát erősítenék, de a helyzet olyan, amilyen” – idézte az Ukrinform hírügynökség Zelenszkijt.

Az elnök leszögezte, hogy ilyen körülmények között két lehetőség marad: vagy az egyik vagy a másik fél távozik, mert ha ő nincs, akkor nem ülnek le egymással tárgyalni. „Értik? Én Ukrajna elnöke vagyok. Van egy védelmi minisztérium, és van a hadseregvezetés. Nekik nap mint nap, folyamatosan önállóan együtt kell működniük” – magyarázta.

Megismételte, hogy Fedorov leváltásáról elsősorban a hadsereg vezetése és a védelmi minisztérium közötti nehézkes együttműködés miatt döntött. „Ez több szinten is jelentkezett, és a kérdés nem csak a személyeken múlik” – mondta Zelenszkij. Kiemelte, hogy a leendő védelmi miniszter legfontosabb feladata a hadsereggel való párbeszéd helyreállítása lesz.

Az Ukrinform emlékeztetett arra, hogy csütörtökön Kijevben és Ukrajna több más városában is tüntetéseket szerveztek Fedorov felmentése ellen.

Később Zelenszkij bejelentette, hogy Jevhenyij Hmarát javasolja a parlamentnek a védelmi miniszteri posztra. Hmara az elnök utasítására mostantól ideiglenesen el is látja a védelmi miniszteri feladatokat. „Megbíztam Jevhenyij Hmarát a miniszteri feladatok ellátásával, hogy folytassa a védelmi szektor reformját, és biztosítsa Ukrajnának mindazokat az eredményeket, amelyekről korábban beszéltünk. Miután a szükséges jogi eljárások lezárulnak, a parlamenthez fordulok azzal a kéréssel, hogy támogassa Hmara jelölését a védelmi miniszteri tisztségére”

– közölte az államfő a Telegramon.

Kijelentette, hogy Hmarával közös stratégiai elképzelésük van arról, miként kell Ukrajnának a jövőben is aktívan fellépnie függetlenségének megvédése érdekében, valamint azért, hogy Oroszországot diplomáciai megoldásra kényszerítsék a háborúban.

Az elnök szerint Hmara jelentős tapasztalatot szerzett a technológiai alapú csapásmérő műveletek végrehajtásában.

Forrás: MTI

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