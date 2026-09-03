Zelenszkij menesztette az SZBU egyik magas rangú tisztviselőjét

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felmentette tisztségéből az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egyik magas rangú tisztviselőjét.

Az államfő szeptember 2-án aláírt, 868/2026. számú rendelete értelmében Oleg Hramovot felmentették az SZBU államtitok-védelmi és engedélyezési főosztályának vezetői tisztségéből.

Az elnöki rendelet nem tartalmazza a felmentés indokát.

A személyi döntés egy nappal azután született, hogy incidens történt Kijevben az Ukrán Biztonsági Szolgálat és az Ukrán Védelmi Minisztérium hírszerzési főigazgatóságának (HUR) munkatársai részvételével.

Az SZBU szeptember 2-án közölte, hogy az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) terrortámadást tervezett egy Ukrajnába érkezett orosz ellenzéki vezető ellen. A politikus az ukrán függetlenség napja alkalmából látogatott az országba. Az SZBU és a HUR közös akciójának köszönhetően a merényletet sikerült megakadályozni.

Az SZBU közlése szerint a nyomozati cselekmények során egy csoport megtámadta a szolgálat műveleti-nyomozó csoportját. A támadást az SZBU Alfa különleges egységének bevonásával megfékezték, az érintetteket pedig őrizetbe vették.

Az előzetes nyomozás során megállapították, hogy a fogva tartott személyek az ukrán védelmi erők egyik egységéhez tartoztak. Tőlük fegyvereket és dokumentumokat is lefoglaltak.

Az incidenssel kapcsolatban ukrán sajtóorgánumok arról számoltak be, hogy összetűzés történt az SZBU és a HUR munkatársai között Kijev Dnyiprovszkij kerületében. Az ügy körülményeinek vizsgálata jelenleg is folyamatban van.

Volodimir Zelenszkij reagált a történtekre, és hangsúlyozta, hogy az incidensben érintetteknek felelősséget kell vállalniuk tetteikért. Az elnök személyi döntéseket, valamint mindkét szolgálatnál belső vizsgálat lefolytatását szorgalmazta.

Az SZBU tisztviselőjének felmentése és a Kijevben történt incidens közötti közvetlen összefüggést hivatalosan egyelőre nem erősítették meg.

Nyitókép: president.gov.ua

Forrás: UNIAN

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