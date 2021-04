Telefonon tárgyalt Zelenszkij és Stoltenberg

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár telefonon hívta fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, és aggodalmát fejezte ki az orosz haderő, ukrán határ menti aktivitásának erősödése és a Donyec-medencei fegyveres konfliktus kiéleződése miatt.

A kijevi Egyesített Erők Parancsnokságának kedd reggeli jelentése szerint az “orosz szakadár” erők tűzszünetsértése következtében újabb két ukrán katona vesztette életét a Donyec-medencei fronton. Mindkettő lőtt sérülésbe halt bele.



“Felhívtam Volodimir Zelenszkij elnököt, hogy kifejezzem komoly aggodalmamat az orosz katonai tevékenységek miatt Ukrajna határainál, valamint a tűzszünet megsértése miatt. A NATO határozottan támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását. Továbbra is fenntartjuk szoros partnerségünket” – írta a főtitkár a Twitteren.



Zelenszkij válaszul – szintén a Twitteren – azt hangsúlyozta, az egyetlen út a háború befejezésére az, ha Ukrajna csatlakozik az észak-atlanti szervezethez, és sürgette, hogy országa kapja meg a NATO-tagsági cselekvési tervet.



“Arra törekszünk, hogy megreformáljuk hadseregünket és védelmi szektorunkat, de önmagában a reformok nem állíthatják meg Oroszországot. A NATO az egyetlen módja a Donyec-medencei háború befejezésének. Az Ukrajna számára készített NATO-tagsági cselekvési terv (MAP) valódi jelzés lesz az Oroszországi Föderáció számára” – fogalmazott az ukrán elnök.



A kijevi katonai jelentés szerint az “orosz szakadár” erők az elmúlt napban hétszer sértették meg a tűzszünetet a frontvonal több pontján. A célzott támadásokra az ukrán fegyveres erők viszonozták a tüzet. A két katona két különböző helyszínen esett el, az egyik a Donyeck közelében fekvő Avgyijivkánál, a másik a Luhanszk megyei Zolote közelében, ahol mellesleg már végrehajtották a csapatszétválasztást.



A minszki háromoldalú – Kijev, Moszkva és az EBESZ képviselőiből álló – kontaktcsoportban az ukrán küldöttség kedden sürgette, hogy tartson a testület mihamarabb rendkívüli ülést. Az ukrán delegáció vezetője, Leonyid Kravcsuk volt ukrán elnök kérte ehhez az EBESZ támogatását. Az ukrán küldöttség rámutatott arra, hogy az összekötő csoport legutóbbi, március 30-i ülése óta már három ukrán katona halt meg és négy sebesült meg célzott támadások következében a kelet-ukrajnai fronton. Ezenkívül egy polgári személy is sérülést szenvedett a Donyeck megyei Krasznohorivka településen.



“Mindez az Oroszország csapatainak Ukrajna államhatárához közeli csoportosulása példátlan megerősítésével együtt az ukrán politikai vezetés és Ukrajna nemzetközi partnerei körében mély aggodalmat kelt” – tette hozzá az ukrán küldöttség felhívásában.



A napokban már az Európai Unió és az Egyesült Államok is kifejezte aggodalmát az ukrán határ mentén összevont orosz csapatok miatt. Ruszlan Homcsak ukrán vezérkari főnök március 30-án a kijevi parlamentben beszélt arról, hogy Oroszország a közelmúltban hadgyakorlat leple alatt az orosz-ukrán határ közelébe, valamint a Donyec-medencei ideiglenesen megszállt területekre és az Oroszország által önkényesen elcsatolt Krímbe 28 orosz taktikai zászlóaljat vont össze, és még további egységek érkeznek folyamatosan.

