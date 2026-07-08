Zivatarok, jégeső és lehűlés: változékony időjárás várható Kárpátalján

Szerdán jelentős változás következik be az időjárásban Kárpátalján: egy aktív légköri front hatására csapadékosabbra és hűvösebbre fordul az idő.

A meteorológiai előrejelzések szerint a nap folyamán erősen felhős, időnként szakadozott felhőzetre lehet számítani. Az éjszakai órákban a térség nagy részén záporok alakulhatnak ki, nappal pedig Kárpátalja-szerte valószínű eső, helyenként intenzív csapadékkal.

A zivatarokat több helyen jégeső és viharos széllökések is kísérhetik. A nyugati szél általában 7–12 m/s erősségű lesz, zivatarok idején azonban a széllökések elérhetik a 15–20 m/s-ot.

A levegő hőmérséklete éjszaka 14–19 Celsius-fok, nappal pedig 19–24 Celsius-fok között alakul, ami érezhető lehűlést jelent az elmúlt napok forróságához képest.

A szakemberek arra kérik a lakosságot és a térségbe érkezőket, hogy a zivatarok idején fokozott óvatossággal közlekedjenek, lehetőség szerint kerüljék az idős fák, villanyvezetékek és reklámtáblák közvetlen környezetét. Az intenzív csapadék átmenetileg jelentősen ronthatja a látási viszonyokat, valamint megnehezítheti a közúti közlekedést.

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