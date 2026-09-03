Tetőről zuhant le egy férfi a Rahói járásban
Tetőfedés közben zuhant le a magasból egy 55 éves férfi a Rahói járásban – közölte a kárpátaljai mentőszolgálat szeptember 3-án.
A baleset egy szomszédos ház tetőszerkezetének felújítása közben történt. A férfi az esés következtében súlyos sérüléseket szenvedett, ezért mentőt hívtak a helyszínre.
A sérült állapota azonnali ellátást igényelt. Az egészségügyi dolgozók többszörös sérüléseket, a nyaki gerinc 2. és 3. csigolyájának törését, mindkét tüdő zúzódását, tompa hasi sérülést, valamint zárt koponya-agysérülést állapítottak meg.
A sürgősségi ellátás után a férfit kórházba szállították további kivizsgálás és kezelés céljából.
A magasban végzett munka fokozott kockázattal jár. A megfelelően rögzített létra, a biztosítóeszközök használata és a biztonsági előírások betartása segíthet megelőzni a súlyos sérüléseket.
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