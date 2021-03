A Hetek nem ismerik el a Krím félsziget Oroszország általi annektálását

A világ hét legfejlettebb iparú országának (G7) képviselői csütörtökön kiadott közös állásfoglalásukban felhívták a moszkvai vezetés figyelmét, hogy nem ismerik el a Krím félsziget Oroszország általi elcsatolását.

“Határozottan elítéljük, hogy Oroszország ideiglenesen megszállta a Krím Autonóm Köztársaságot és Szevasztopol városát. Nem ismerjük el Oroszország törekvéseit ennek legitimálására sem most, sem a jövőben” – hangsúlyozták a csoporthoz tartozó országok külügyminiszterei, valamint az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője az Ukrajnához tartozó terület bekebelezésének hetedik évfordulóján kiadott dokumentumban. Hozzátették, hogy továbbra is rendíthetetlenül támogatják Ukrajna függetlenséghez, szuverenitáshoz és területi integritáshoz való jogát.



Az aláírók azt is leszögezték, hogy ellenzik Ukrajna Oroszország általi destabilizálását, különösen a Donyec-medence és a luhanszki régió bizonyos területein. Aláhúzták, hogy a béke előmozdítása megköveteli a minszki megállapodásban foglaltak betartását.



A Franciaországot, Németországot, Olaszországot, Japánt, az Egyesült Királyságot, az Egyesült Államokat és Kanadát tömörítő csoport állásfoglalását Joe Biden amerikai elnök február végi nyilatkozata előzte meg, amelyben hangsúlyozta: kiáll Ukrajna mellett Oroszország agresszív cselekményeivel szemben. Biden szerdai televíziós nyilatkozatában “lelketlen gyilkosnak” nevezte Vlagyimir Putyin orosz államfőt, kijelentése diplomácia feszültségekhez vezetett Washington és Moszkva között.



A Donyec-medencei konfliktus övezetében tavaly július vége óta tűzszünet van érvényben, amelyet a Kijev, Moszkva és az EBESZ képviselőiből álló, úgynevezett minszki összekötő csoport hozott tető alá. Február végén azonban ismét kiéleződtek a harcok, az oroszbarát szakadárok többször megsértették a tűzszünetet. A kelet-ukrajnai konfliktus hét éve tart, a harcoknak már mintegy 13 ezer áldozatuk volt.

Forrás: MTI