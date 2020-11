Babják Zoltán: Igyekszem minden területen a legtöbbet tenni

Az október 25-ei helyhatósági választásokon hatalmas fölénnyel nyerte meg Babják Zoltán a beregszászi kistérség polgármesteri székét. 10 109 szavazatot kapott, 72%-ot szerezve ezáltal a kistérség polgáraitól. Az aktuális feladatokról és a megoldásra váró problémákról kérdeztük a régi-új polgármestert.

– A Beregszász központú kistérség egy földrajzilag nagyobb területet jelent. Mennyivel igényel több odafigyelést a polgármesteri munka, mint a korábbi években?

– A terület, a lakosság nagyobb, ennek értelmében a megoldásra váró kérdés is több, melyeket helyi lakosság véleményének figyelembevételével kell megoldanunk. Az én feladatom az, hogy az irányított települések mindegyikén komfortosan éljenek az emberek. Teljesen új és nem egyszerű feladat ez számomra is. Nyilván az első év nagyon nehéz lesz, és talán nem tudunk minden problémát azonnal megoldani. Viszont én azt a célt tűztem ki magam elé, hogy igyekszem minden téren a lehető legtöbbet megtenni és segíteni.

– Melyek a legégetőbb kérdések?

– Olyan új területeken kell helytállnunk, mint például a mezőgazdaság, mely korábban városunkat annyira nem érintette. Eddig mezőgazdasági osztálya sem volt Beregszásznak, hiszen nem volt szükség erre. Hasonló a helyzet a földhivatal esetében is. Bővítenünk kell a városi földhivatalt olyan mértékben, hogy minden egyes településnek a kérdését megfelelő szinten és egyformán tudjuk kezelni. Emellett ide sorolható még az oktatási osztály is, melynek figyelme ezentúl az egész kistérség oktatási intézményeire kell, hogy kiterjedjen.

– Milyen tevei vannak a következő ciklus idejére?

– A város és a kistérség települései számára talán a legfontosabb kérdés a Vérke tisztítása. A téma már a kampány ideje alatt is előkerült, beszéltünk is róla. A Vérke kotrása igen komoly ökológiai kérdést vet fel, és örömömre szolgál, hogy sikerült támogatót találni a magyar kormány személyében ennek megoldására. Végre jó irányba tudunk haladni. Viszont ez a kétéves folyamat nagyon pontos koordinációt követel majd tőlünk. Továbbá meg kell oldanunk a szemétszállítás zökkenőmentességét az egész kistérség területén. Hasonló fontossággal bír a tömegközlekedés fejlesztése is. Fontos számomra, hogy a kistérség minden településéről be tudjanak jutni a városba az emberek. Ez utóbbi egy komoly feladat, aminek megoldását csak egy teljesen új közlekedési egység létrehozása jelentené. Amint forrást találunk rá, buszokat kell vásárolnunk, és közben figyelembe kell vennünk a fogyatékkal élők szállítását is. Olyan korszerű eszközökre van tehát szükségünk, melyeket a mozgássérültek is tudnak majd használni.

– A város és a kistérség szinte minden lakosát érinti a járvány és a korlátozások. Egyre több betegről ad hírt a megyei közegészségügyi központ. Milyen jelenleg a kórház telítettsége Beregszászban?

– A baj nagyobb, mint amilyennek látszik. Az egészségügyben dolgozó munkatársak hősök. Nehéz helytállniuk az adott helyzetben, de az orvosok és az ápolók is erejük felett teljesítik a feladatukat. Nem állunk rosszabbul, de sajnos jobban sem, mint Kárpátalja más járásaiban vagy kistérségeiben. A kórház telítettségétől még távol vagyunk, de nem a szabad ágyak vagy az oxigénmaszkok száma jelenti a legnagyobb problémát, hanem az, hogy a személyzet fáradt, és egyre többen betegszenek meg. Őket is fertőzi a vírus, és nekik is családjuk van, akire vigyázniuk kell. Emiatt nagy nyomás nehezedik az egészségügyi dolgozókra. Én szorítok nekik és mindenben a segítségükre leszek.

Megragadva az alkalmat, arra kérem az Olvasókat, hogy mindenki saját kompetenciájának megfelelően próbáljon védekezni a járvány ellen! Nagyon komolyan kell venni a maszkhasználatot, a kézfertőtlenítést. Ebben a nehéz helyzetben el kell fogadnunk, hogy nem működhetnek azok az egységek, ahol egymást érik az emberek. Nagyon sok a tünetmentes beteg, akik észrevétlenül is továbbadják a fertőzést, akaratlanul is bajt okozva.

Fontos, hogy betartsuk a szakemberek által javasolt előírásokat! Mindenkinek meg kell értenie, hogy itt valós fertőző betegségről van szó, és rajtunk múlik, hogy hogyan óvjuk meg egymást. Mi, a városvezetés, megtesszük, ami tőlünk telik. A város utcáit és köztereit rendszeresen fertőtlenítjük, készek vagyunk ingyenesen maszkokat adni azoknak, akik nem tudják maguknak megvásárolni. Tesszük mindezt úgy, hogy a városi és kistérségi tanács munkatársai közül szintén sokan izolációban vannak.

Figyeljünk egymásra, és óvjuk egymást!

Gál Adél

Kárpátalja.ma