Belügyminiszter-helyettes: nem törvényellenes a magyar himnusz éneklése Ukrajnában

– Az ukrán állampolgárok Kanadában, Amerikában szabadon elénekelhetik az ukrán himnuszt, ha úgy tartja kedvük. A kárpátaljai magyarság sem szegett törvényt azzal, hogy elénekelték a magyar nemzeti imát a Szürtei kistérség alakulásakor – nyilatkozta Anton Herascsenko belügyminiszter-helyettes a NEWSONE politikai vitaműsorában.

Herascsenko provokációnak nevezte a himnuszügyet, melyet szerinte mesterségesen erősített fel a média.

Az ukrán törvények értelmében az államnak garantálnia kell a nemzeti kisebbségek számára a nemzeti-kulturális autonómia jogát. Az ukrajnai nemzetiségek jogairól szóló nyilatkozat (4. cikkely) kimondja: minden ukrán állampolgárnak joga van a szabad vallásgyakorlatra, nemzetiségi szimbólumainak használatára. A magyar himnusz egyben nemzeti imádság is: a Magyar Református Énekeskönyv 346., a Római Katolikus Népi Énektár 365. éneke. Azokon a településeken, ahol az etnikai kisebbségek tömbben élnek, az állami mellett a nemzeti jelképek használatára is lehetőség van. A Szürtei kistérségben 68%-os a magyar lakosság aránya. A magyar himnusz előtt az ukrán is elhangzott az ominózus ülésen és az államnyelven tették le az esküt a képviselők, így semmiképp nem sértett jogszabályt a nemzeti imádság elhangzása.

Kárpátalja.ma