Bocskor Andrea: Ukrajnában erőteljes asszimiláció zajlik

Az Európai Parlamentben (EP) február 15-én vitatták meg az emberi jogok és a demokrácia 2021-es világbeli helyzetéről szóló jelentést, melybe a Fidesz és a KDNP képviselőinek nemzeti kisebbségek védelmében tett javaslatai is bekerültek.

Bocskor Andrea képviselő a vita során kiemelte: „az emberi jogok és a demokrácia helyzetének nyomon követése nagyon fontos, így jó, hogy elkészült ez a jelentés, melyben a nemzeti kisebbségek védelme is helyet kapott. Az EU-nak figyelemmel kell kísérnie a nemzeti kisebbségek alapvető jogainak biztosítását, főként a partnerországok esetében. Az EU azonban kettős mércével reagál a különböző jogsértésekre”.

„Ukrajnában, a nemzetközi kötelezettségvállalások ellenére, a nemzeti kisebbségek jogai drasztikusan szűkülnek, erőteljes asszimiláció zajlik. A kárpátaljai magyar kisebbség többször élt át megfélemlítéseket, képviselőiket atrocitások érték. A Mirotvorec honlap ún. „halállistáján” jogsértő módon több ezer ember személyes adatát hozták nyilvánosságra, köztük az én adataimat is. Ezt az EP, és az EU külügyi biztosai is elítélték, ennek ellenére az oldal továbbra is működik” – ismertette a képviselő.

Forrás: bocskor.fidesz-eu.hu