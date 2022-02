Csehország készen áll ukrán menekültek befogadására

Csehország készen áll esetleges ukrán menekültek befogadására, ha kiéleződne Kijev konfliktusa Oroszországgal – jelentette ki Petr Fiala cseh kormányfő a nemzetbiztonsági tanács hétfő esti rendkívüli ülése után Prágában.

“Felkészültünk különböző számú esetleges ukrán menekült befogadására”

– mondta a miniszterelnök újságíróknak.



Újabb anyagi segítség nyújtását Ukrajnának Prága egyelőre nem tervezi. A közelmúltban a cseh állam mintegy négyezer tarackágyú-lövedéket és egészségügyi csomagokat ajándékozott Ukrajnának, amely fenyegetve érzi magát Oroszország részéről.



A kormányfő szerint Csehország ugyanakkor kész segítséget nyújtani Szlovákiának is, és szükség esetén azonnal rendőri alakulatot küldhet a szomszédos országba, amely segítene a szlovák-ukrán határ felügyeletében és védelmében. Hasonló cseh rendőri egységek már Magyarországon és Észak-Macedóniában is segédkeznek a határvédelemben.



A kormányfő megerősítette, hogy a kijevi cseh nagykövetséget és a lembergi konzulátust egyelőre nem zárják be. A cseh diplomaták családtagjai viszont már elhagyták Kijevet. Az ukrán fővárosban több mint húsz, a konzulátuson pedig mintegy harminc ember maradt dolgozni.



A Cseh Légitársaság (CSA) szintén közölte, hogy egyelőre nem állítja le kijevi járatait, de figyelemmel kíséri a helyzetet. Három ukrán légitársaság, amely rendszeres járatokat üzemeltet Prága és Kijev között, szintén nem korlátozta tevékenységét. Csehországban jelenleg több mint 150 ezer ukrán állampolgár él és dolgozik, ezért a légijáratok iránt folyamatos az érdeklődés.



A prágai külügyminisztérium már korábban felszólította a cseh állampolgárokat, hogy csak a legszükségesebb esetekben utazzanak Ukrajnába, és kerüljék el az ország keleti régióit.

Forrás: mti.hu