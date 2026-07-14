Lubinec: Kárpátalján csaknem 13 ezer diák tanul magyar nyelven

Kárpátalján jelenleg 12 975 diák tanul magyar nyelven 91 oktatási intézményben – közölte Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa egy keddi tévéműsorban, Juhász Imre magyar alapjogi biztos ukrajnai látogatásáról beszélve.

A két biztos a magyar fél tájékoztatása szerint hétfőn találkozott Ungváron, ahol megvitatták a nemzeti kisebbségek jogainak védelmét, különös figyelmet fordítva a Kárpátalján élő magyar kisebbségre.

Lubinec azt mondta, hogy a nemzeti kisebbségek jogainak megsértésével kapcsolatban 2025-ben az ombudsmani hivatalhoz 27 panasz érkezett. Ezek közül kettőt a magyar nemzeti kisebbség képviselői nyújtottak be. Szavai szerint ezeket gyorsan kivizsgálták, és helyreállították a megsértett jogokat.

„Csapatom csupán az idei év első felében 63 monitoringlátogatást végzett a nemzeti kisebbségek jogainak védelme területén” – emelte ki a biztos.

Lubinec történelminek nevezte a magyar ombudsman ukrajnai látogatását. Elmondása szerint Juhász Imre közvetlenül az ukrán fél meghívására érkezett Ukrajnába. „Meghívtam kollégámat, hogy meggyőződjön arról, Ukrajna betartja az emberi jogok védelmének alapelveit. Ha vannak problémás kérdések, készek vagyunk közösen dolgozni ezek megoldásán. Ugyanakkor azt szeretnénk, hogy ez kétirányú folyamat legyen” – fejtette ki.

Az ukrán biztos szerint a látogatás legfontosabb célja a közvetlen kommunikáció kialakítása volt. A felek megállapodtak egy folyamatosan működő munkacsoport létrehozásáról, valamint egy együttműködési memorandum aláírásáról. Szó esett arról is, hogy az ukrán ombudsman Magyarországra látogat.

„Magyar kollégám tegnap megerősítette, hogy kész velem folyamatos kapcsolatban dolgozni, és valóban segítséget nyújtani az európai integráció bizonyos területein. Például támogatni azt, hogy Ukrajna megszerezze a FRA-tagsági státuszt, ami az Európai Unió egyik intézménye, az Alapjogi Ügynökség, és amelynek a munkájában való részvételünkön most kezdünk el dolgozni” – fűzte hozzá Lubinec.

Forrás: MTI

Nyitókép: Facebook/Dmitro Lubinec

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