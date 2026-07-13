Közösen tisztelegtek az ukrán függetlenségért elesett hősök emléke előtt Ungváron

Az ukrán parlament emberi jogi biztosának titkársága, valamint Imre Juhász, Magyarország alapvető jogok biztosa Kárpátalja vezetőivel közösen rótta le kegyeletét az Ukrajna függetlenségéért életüket áldozó kárpátaljai hősök emléke előtt Ungváron.

A delegáció virágokat helyezett el a Dicsőség-domb emlékművénél, ahol csendes imával emlékeztek meg mindazokról, akik bátorságukkal és önfeláldozásukkal szolgálták hazájukat, és életüket adták Ukrajnáért.

A résztvevők ezt követően az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc hősei előtt is tisztelegtek az ungvári emlékműnél.

A megemlékezésen hangsúlyozták: a hazáért és embertársainkért hozott áldozat a legnagyobb hőstett, a háborúk és forradalmak pedig olyan történelmi tanulságokat hordoznak, amelyek emlékét meg kell őrizni és tovább kell adni a következő nemzedékeknek annak érdekében, hogy a múlt tragédiái ne ismétlődhessenek meg.

A résztvevők főhajtással emlékeztek az elesettekre.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →