Macron: az Egyesült Államok célja az, hogy tűzszünetet érjenek el Ukrajnában

Az Egyesült Államok célja a tűzszünet elérése az orosz-amerikai csúcstalálkozón – jelentette ki szerdán Emmanuel Macron francia államfő Donald Trump amerikai elnökkel folytatott megbeszélése után, két nappal az ukrajnai rendezésről Alaszkában tartandó orosz-amerikai csúcstalálkozó előtt.

„Az Ukrajnához tartozó területi kérdések nem tárgyalhatók, azokról csak az ukrán elnök (Volodimir Zelenszkij) tárgyalhat” – tette hozzá a francia elnök, aki a dél-franciaországi Fort de Brégançonban található elnöki nyári rezidencián tartott sajtótájékoztatót, az Európai Tanács elnökével, António Costával együtt.

„Jelenleg nincs komoly terv a területi cserékre vonatkozóan„- hangsúlyozta Macron.

Az amerikai vezetéssel virtuális találkozón egyeztettek az európai országok közül Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország, Lengyelország és Finnország vezetői. A megbeszéléshez az ukrán elnök is csatlakozott Berlinben, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Mark Rutte NATO-főtitkár is részt vett a videókonferencián.

Forrás: mti.hu