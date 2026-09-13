ENSZ: Ukrajnára a háború kezdete óta a legnehezebb tél várhat

Ukrajna a teljes körű orosz invázió 2022-es kezdete óta a legnehezebb tél elé nézhet az orosz támadások miatt, amelyek rendszeresen érik az energetikai és civil infrastruktúrát. Erről Alexander De Croo, az ENSZ Fejlesztési Programjának (UNDP) vezetője beszélt a BBC-nek.

De Croo szerint Ukrajna „nagyon gyenge helyzetből” kezdi a téli időszakot, mivel Oroszország rendszeresen támadja a civil és energetikai infrastruktúrát, köztük az elektromos hálózatot.

Az ENSZ képviselője szerint a támadások üzemanyagtöltő állomásokat, bevásárlóközpontokat és üzleti létesítményeket is érintenek, de mindenekelőtt az energetikai infrastruktúrát és a távvezetékeket. Hangsúlyozta, hogy az ilyen támadásokra semmilyen indok nem szolgálhat.

De Croo kiemelte, hogy az ENSZ „nagyon-nagyon aggódik” amiatt, hogy milyen következményekkel járhat a közelgő tél. Az energetikai és kritikus infrastruktúrában keletkezett jelentős károk fűtési, vízellátási és szennyvízelvezetési problémákhoz vezethetnek.

Mint fogalmazott, a mintegy mínusz 20 Celsius-fokos hőmérséklethez hasonló hidegben kialakuló helyzet már nagyon közel kerülhet egy humanitárius katasztrófához. „Ez a tél lesz a legnehezebb a háború kezdete óta” – figyelmeztetett.

Az ENSZ Fejlesztési Programja szerint jelenleg versenyfutás zajlik az idővel, hogy a sérült energetikai létesítményeket még a tél beállta előtt helyreállítsák. A szervezet Ukrajnát a megrongálódott infrastruktúra újjáépítésében, valamint olyan ellenállóbb és decentralizált energetikai létesítmények kialakításában is segíti, amelyek kevésbé sebezhetők az orosz támadásokkal szemben.

De Croo a folyamatos támadások közepette az energetikai infrastruktúra helyreállítását „szinte lehetetlen feladatnak” nevezte. Mint mondta, a szakemberek gyakran légiriadó idején kénytelenek dolgozni, miközben tudják, hogy olyan létesítményben tartózkodnak, amely célpont lehet. A támadások veszélye miatt ezért időnként a helyreállítási munkálatokat is fel kell függeszteni.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Alexander De Croo/Photo News

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