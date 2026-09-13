Dróntámadás ért egy teherautót az ukrán-lengyel határ közelében

Az Ukrajnát vasárnapra virradóra ért orosz légitámadásban dróntámadás ért egy teherautót ukrán területen, mintegy 800 méterre a Dorohusk-Jahodin lengyel-ukrán határátkelőtől – közölte Dariusz Sienicki, a lengyel határőrség regionális alakulatának szóvivője az Interia.pl lengyel hírportállal.

A Ukrajna nyugati részét ért orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán határátkelőn – mondta el Sienicki.

Az ukrajnai helyzet kapcsán a lengyel kormány biztonsági központja (RCB) vasárnap hajnalban sms-üzenetekben figyelmeztette a kelet-lengyelországi Lublini vajdaság hat járásának lakosságát a légitámadás lehetséges veszélyére, és emiatt riasztószirénákat is bekapcsoltak.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: UNIAN

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