Már több száz embert evakuáltak a Brac szigetén pusztító tűz miatt

Mintegy kétszáz embert evakuáltak szombatról vasárnapra virradóra a horvátországi Brac szigetén pusztító tűz miatt, de sajtóértesülések szerint ez a szám már hétszáznál is több lehet. A hivatalos jelentés szerint két ember súlyosan megsérült, a tűz pedig továbbra is aktív.

Slavko Tucakovic országos tűzoltóparancsnok közlése szerint az evakuáltakat Supetar sportcsarnokában és Postira egyik közösségi központjában helyezték el. A veszélyeztetett területeken külföldi turisták is tartózkodtak.

A tűz az éjszaka folyamán Milna térségében több helyen kritikussá vált. A tűzoltók lakó- és más épületeket védtek, miközben a lángok az Osibova-öböl és Baterija irányába terjedtek.

A horvát tűzoltószövetség későbbi tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán 227 embert helyeztek biztonságba Supetarban, Postirában és Bolban. Hivatalosan nem rendeltek el általános evakuálást, de az Osibova-öbölből, valamint más veszélyeztetett partszakaszokról lakosokat és turistákat vittek biztonságos helyre. A hivatalos közlés két könnyű sérültről szólt, a tűzoltók közül senki sem sérült meg. Sajtóinformációk szerint ugyanakkor csaknem hétszáz embert helyeztek biztonságba. A horvát sajtó két súlyos sérültről számolt be, egyikük egy nő. A csaknem hétszáz biztonságba helyezett emberről szóló adatot a tűzoltószövetség reggeli közlése egyelőre nem erősítette meg.

A tűzoltóparancsnok szerint több épület is megrongálódott, főként homlokzatokban és előtetőkben keletkeztek károk, ugyanakkor a tűzoltóknak számos veszélyeztetett épületet sikerült megvédeniük.

Vasárnap reggelre a helyzet jelentősen javult, a tűz azonban továbbra is aktív. Az éjszaka 223 tűzoltó 69 járművel dolgozott a helyszínen, reggel pedig négy Canadair típusú tűzoltó repülőgépet is bevetettek. Az oltást továbbra is nehezíti az erős szél, a sűrű növényzet és a nehezen megközelíthető terep.

A tűz szeptember 10-én keletkezett Lozisca közelében, és az elmúlt napokban nagy területen égett a bozótos, az aljnövényzet és a fenyőerdő. Szombaton 177 tűzoltó 53 járművel dolgozott a helyszínen, a földi egységeket négy Canadair és három Air Tractor típusú tűzoltó repülőgép segítette.

A korábbi napokban a tűzoltók Lozisca, Bobovisca és Milna térségében lakóházakat és más épületeket védtek. Egy időben a tengeri evakuálás lehetőségére is felkészültek, de akkor még nem volt szükség a lakosság nagyobb arányú kitelepítésére.

Forrás: MTI

Fotó: Pixsell/Ivo Cagalj/PIXSELL/Sipa USA via Reuters Connect

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