Európa Tanács: a roma közösségek diszkriminációjának nincs helye Európában

A roma közösségek diszkriminációjának nincs helye Európában, egy olyan kontinensen, amely az egyenlőségre és a jogállamiságra épül – jelentette ki Alain Berset, a strasbourgi székhelyű, 46 tagországot számláló Európa Tanács főtitkára az április 8-án esedékes Nemzetközi Roma Nap alkalmából kedden.

Közleményében Alain Berset hangsúlyozta: a romák kirekesztése az iskolákban, a lakhatás területén, a munka világában és a közéletben továbbra is fennálló akadályok eredménye. Ezen akadályok fenntartása a demokráciát gyengébbé, a társadalmat megosztottabbá teszi, a roma közösségek pedig ezáltal sebezhetőbbé válnak a gyűlölettel és a manipulációval szemben.

„Az európai demokratikus megújulás keveset fog jelenteni, ha nem foglalja magában azokat, akiket túl sokáig a perifériára szorítottak” – fogalmazott.

Berset felszólította a tagállamokat, hogy kötelezettségvállalásaikat váltsák cselekedetekre: tartsák be az Európa Tanács normáit, ajánlásai alapján hozzanak intézkedéseket, valamint valódi partnerségben működjenek együtt a roma közösségekkel és a helyi hatóságokkal.

Szavai szerint ez azt jelenti, hogy a roma közösségek képviselői számára valódi hozzáférést kell biztosítani az oktatáshoz, a szociális jogokhoz, az igazságszolgáltatáshoz és a közéletben való részvételhez.

„A Nemzetközi Roma Nap alkalmával újra elkötelezzük magunkat egy olyan Európa mellett, ahol a romák biztonságban élhetnek, valódi lehetőségeket élvezhetnek, és teljes mértékben elismerik őket a közös európai jövőnk részeként” – tette hozzá az Európa Tanács főtitkára.

Az évforduló alkalmával közleményt adott ki az Európa Tanács emberi jogi biztosa is, amelyben Michael O’Flaherty az írta: a romák továbbra is mélyen gyökerező rasszizmussal szembesülnek. A gyújtó hangú retorika, beleértve a hatalmi pozícióban lévők kijelentéseit is, általánossá teszi a kirekesztést és a gyűlöletet, egy teljes közösséget stigmatizál. Törvények és rendőri intézkedések erősítik a diszkriminációt, mélyítik a marginalizációt és aláássák a bizalmat – írta.

Ezek a kihívások jól ismertek, mégis nagyrészt megoldatlanok – hívta fel a figyelmet.

Közölte:

eközben új problémák vetődnek fel: a digitális világ, benne a mesterséges intelligencia felerősítheti az előítéleteket, melyek már most is aránytalanul sújtják a kiszolgáltatott közösségeket. A civil társadalom, beleértve a romák által vezetett szervezeteket is, egyre szűkülő mozgástere szintén komoly aggodalomra ad okot

– jelentette ki.

„Felszólítom a hatóságokat, hogy kötelezettségvállalásaiknak megfelelően szüntessék meg a romák előtt álló akadályokat, foglalkozzanak a szegénységgel és a kirekesztéssel, tegyenek az egyenlőségért, és működjenek együtt a roma közösségekkel” – fogalmazott.

Odafigyeléssel és elkötelezettséggel, valamint bölcs stratégiákkal és cselekvéssel együtt olyan jövő építhető, amelyben mindenki jogait tiszteletben tartják – zárta gondolatait az Európa Tanács emberi jogi biztosa.

Forrás: mti.hu

Nyitókép: illusztráció. Forrás: Tamara Grejdeanu (RFE/RL)