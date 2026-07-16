Az Európai Bizottság elnöke üdvözölte az új ukrán kormányfő kinevezését

Kárpátalja.ma Nézőpont

Üdvözölte és gratulált Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Szerhij Koreckij új ukrán miniszterelnök kinevezéséhez. Mark Rutte NATO-főtitkár közölte: „folytonosságra” számít Kijev részéről, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felmentette az ukrán védelmi minisztert.

A közösségi oldalán közzétett üzenetében Ursula von der Leyen arra reagált, hogy az ukrán parlament csütörtökön elfogadta Szerhij Koreckij kormányfői kinevezését. Azt írta: az új ukrán kormány az Európai Bizottság teljes körű támogatására számíthat nagyratörő reformprogramjának előmozdítása során.

Forrás: MTI

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