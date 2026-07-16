Az Európai Bizottság elnöke üdvözölte az új ukrán kormányfő kinevezését

Üdvözölte és gratulált Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Szerhij Koreckij új ukrán miniszterelnök kinevezéséhez. Mark Rutte NATO-főtitkár közölte: „folytonosságra” számít Kijev részéről, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felmentette az ukrán védelmi minisztert.

A közösségi oldalán közzétett üzenetében Ursula von der Leyen arra reagált, hogy az ukrán parlament csütörtökön elfogadta Szerhij Koreckij kormányfői kinevezését. Azt írta: az új ukrán kormány az Európai Bizottság teljes körű támogatására számíthat nagyratörő reformprogramjának előmozdítása során.

Forrás: MTI

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