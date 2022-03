Magyarország segít az ukrajnai háború menekültjeinek és minden tőle telhetőt megad a rászorulóknak – jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára hétfőn Budapesten.

Fülöp Attila a Katolikus Karitász és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkáját segítő felajánlás átadásán hangsúlyozta: a kormánynak az első pillanattól kezdve sziklaszilárd és egyértelmű álláspontja van: segíti az országba érkező menekülteket, de mindent megtesz azért is, hogy a háborúból kimaradjon. Éppen ezért katonákat és fegyvereket nem fog küldeni – mutatott rá.

Az államtitkár kiemelte, mindenki büszke lehet arra, amit Magyarország ma végez a menekültek megsegítésére, Magyarország a lakosságszám arányában a legtöbb menekültet gondozza. Eddig félmillió menekült jött az országba – mondta.

Fülöp Attila kiemelte, a kormányzat az első pillanattól kezdve 0-24 órában biztosította az átléptetést, továbbá az oktatást és az egészségügyi ellátást.

A karitatív szervezetek az első naptól kezdve segítő pontokat működtetnek a határon, és segítik a fővárosi BOK csarnokban kialakított humanitárius tranzitpont üzemeltetését. Sok ezer, sok százezer magyar ember pedig önkéntes munkával és adománnyal segíti a menekülteket – mondta az államtitkár.

Gór Csaba, a Fidesz budapesti 4. számú választókerületének elnöke, kormánypárti országgyűlési képviselőjelölt arról beszélt: a budai emberek összefogtak és mindannyian úgy érezték és érzik, hogy segíteni kell. Jelenleg egyszerre kell megküzdenünk a koronavírus-járvánnyal és az Ukrajnai háború következményeivel – tette hozzá.

Közölte, eddig két teherautónyi szállítmányt tudtak eljuttatni különböző segélyszervezetekhez, most pedig egy szintén budai polgár segítségével ajánlottak fel maszkokat.

Écsy Gábor, a Katolikus Karitász igazgatója azt mondta, a bajban mindig megtapasztaljuk azt, hogy sok segítő van, és különösen jónak nevezte azt, amikor cégek saját termékeiket ajánlják fel segítségül a bajbajutottaknak. Közölte, az adományt a határátkelőkhöz szállítják.

Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke felhívta a figyelmet: az életünkben most mindent felülíró ukrajnai háború nem azt jelenti, hogy a koronavírus miatti járványveszély megszűnt. Mi több, a járványveszély még nőtt is a sok ember vándorlása miatt, Ukrajnában ugyanis néhány olyan fertőző betegség is jelen van, amelyről azt gondoltuk, már elfelejthetjük őket – mondta, megjegyezve, hogy például ott kanyaró ellen nem oltanak rendszerszinten.

Ezért fontos, hogy a munkatársaik, az önkéntesek és a menekültek védelmét biztosítsák – emelte ki.

Bócsi Levente, az adományozó Limitless Medical Kft. kereskedelmi igazgatója elmondta, százezer háromrétegű orvosi maszkot és százezer FFP2-es védőmaszkot ajánlottak fel, azért, hogy megfelelő védelmük legyen a menekülteknek és a velük foglalkozó embereknek is.

A felajánlást Écsy Gábor és Győri-Dani Lajos vette át a Katolikus Karitász XI. kerületben található országos központjában.

