Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatalának vezetője kijelentette, hogy meg lehetne állítani az Ukrajna elleni háborút, ha a héten megnövekedne a nyomás Oroszországra – írja a lengyel Polsatnews az ukrán Interfax hírügynökségre hivatkozva.

Oroszország Ukrajna elleni háborúja globális fenyegetést is jelent. Amikor a tűz vadul tombol, cselekedni kell, mielőtt a lángok mindent elnyelnek. Trump legutóbbi kijelentései arra utalnak, hogy érti a tét nagyságát. Az az ultimátum, amit Putyinnak szabott, még ezen a héten lejár. A következő napok eseményein életek ezrei múlhatnak. Megvannak az eszközök Oroszország megfékezésére – csak politikai akarat kell hozzá, hogy ezeket precízen és határozottan be is vessük