Hankó Balázs: a magyar jövő újabb pillére a kárpátaljai magyar egyetem vásárosnaményi új képzési helye

A magyar jövő egy újabb pillérének értékelte a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem új képzési helyének létrehozását Vásárosnaményban Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter kedden a TV2 Mokka című műsorában.

A kárpátaljai egyetem a magyarság összetartó, megtartó ereje. A háború kitörése óta azonban sok magyar fiatalnak kellett eljönnie onnan, s„ha most visszamennének, nem várna rájuk más, mint háború, harc és halál. Ez egy nemzetmentés, amit mi itt teszünk” – mondta a miniszter.

Hozzátette: a kárpátaljai egyetem vásárosnaményi kihelyezett képzésén diplomát szerezhetnek az itt élő kárpátaljai fiatalok, és utána visszatérhetnek szülőföldjükre, hogy erősítsék az ottani magyarságot. Diplomájukat Ukrajnában és Magyarországon is elismerik.

Ez nagyon sok fiatalnak segít abban, hogy Magyarországon folytathassa a tanulmányait egyetemi szinten Vásárosnaményban vagy a mátészalkai szakképzési centrumban. Így biztonságban szerezhetnek diplomát vagy szakmát, míg ha Ukrajnában maradnak, háborúba kellene menniük. Beregszász és Vásárosnamény között 30 kilométer a távolság, de ez most a háború és béke közti különbség is. Ezért beszélhetünk nemzetmentésről – mutatott rá Hankó Balázs.

Hozzátette: az egyetem március 27-én ünnepli névadója, II. Rákóczi Ferenc 350. születésnapját. Óriási dolog, hogy a mintegy 1600 diákkal és 200 tanárral működő beregszászi intézmény háborús időkben, tavaly ősszel tudott főiskolairól egyetemi szintre emelkedni. Köszönet érte a vezetőknek – mondta Hankó Balázs.

Forrás: MTI