Hankó Balázs: kiemelten fontos a magyar tehetségek, a magyar oktatás támogatása Kárpátalján

A Kárpát-medence a magyar tehetségek földje, nekünk pedig kötelességünk a tehetségeket óvni, védeni, különösen egy olyan embertelenné váló környezetben, mint amit a háború teremt – jelentette ki Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a Géniusz Jótékonysági Alapítvány nyári tehetséggondozó táborainak záróünnepségén, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán.

Hankó Balázs köszöntőjében kiemelte: ma vitathatatlanul a legnehezebb helyzetben a kárpátaljai magyar közösség van, ezért külön köszönetet mondott a főiskola vezetőinek és oktatóinak, a tehetséggondozó Géniusz Jótékonysági Alapítvány munkatársainak és a pedagógusszövetségnek azért, hogy olyan környezetet teremtenek, „amiben élni lehet, amiben magyarnak lenni lehet„.

Kijelentette:

az, ami itt megvalósul „embermentés, a magyarságunk mentése„. Jelenleg 14 ezren tanulnak magyarul Kárpátalján, és ahhoz, hogy számuk nőhessen szükséges a magyar tehetségek, a magyar oktatás támogatása.

Az iskolák támogatásán túl az egyik kiemelt cél az, hogy Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulójáig, azaz 2026-ig a II. Rákóczi Ferenc Főiskola egyetemi rangra emelkedjen, az akkreditálási folyamat pedig már elindult – közölte Hankó Balázs.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy korábban Kárpátalján a népek békésen együtt tudtak élni a kölcsönös tisztelet jegyében, most viszont csorbulnak a magyarok kisebbségi jogai. „A magyar oktatás nem csak azt jelenti, hogy magyar nyelven oktatunk. A magyar oktatás azt jelenti, hogy magyar szívvel, magyar lélekkel oktatunk” – fogalmazott a tárcavezető.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola olyan intézmény, amely amellett, hogy tudományos tevékenységet folytat, nemzetmentő, magyarság-mentő munkát is végez, felismerve, hogy „mindkettő szükséges ahhoz, hogy a kárpátaljai magyarság megmaradjon, és így Kárpátalján megmaradjon a magyar jövő” – fogalmazott Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára.

Aláhúzta:

az oktatási és tehetséggondozási hálózat, amelyet a főiskola szisztematikusan kiépített az elmúlt években, évtizedekben „garantálja a magyar fiataloknak a szülőföldjükön való boldogulást és azt, hogy ők is tovább vigyék hagyományainkat, kultúránkat és nyelvünket„.

„Nemzetünknek rátok van szüksége, a ti tehetségetekre, tudásotokra, mert nélkületek nincs magyar jövő” – zárta gondolatait a fiatalokhoz fordulva Varga-Bajusz Veronika.

Orosz Ildikó, a főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke köszönetet mondott a magyar állam támogatásáért, ami jelképesnek mondható szülői hozzájárulás mellett idén is lehetővé tette több száz tehetséges kárpátaljai iskolás nyári táboroztatását. Kiemelte: három évtizede folyamatosan bővül, fejlődik a táborozás lehetősége, és immár a tehetséggondozás legszélesebb palettáját tudják kínálni a diákok számára.

