John Kirby: időbe telik, amíg az ígért F16-osok ukrán kézbe kerülhetnek

Eltart egy ideig, amíg Ukrajna megkapja a megígért amerikai F16-os vadászgépeket – közölte a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának kommunikációs koordinátora egy sajtóbeszélgetésen pénteken.

John Kirby megerősítette Joe Biden májusban közölt szándékát, az ukrán légierő F16-os vadászrepülőkkel való támogatását, de azt is megjegyezte, hogy az ukrán pilótákat előbb ki kell képezni és meg kell teremteni a gépek fenntartásához szükséges feltételeket.

A Nemzetbiztonsági Tanács tisztségviselője elmondta azt is, hogy az ukrán pilóták kiképzéséről folyamatosan egyeztetnek az európai partnerekkel, így dán és holland szakemberekkel dolgoznak a tananyag összeállításán. Megjegyezte azt is, hogy a képzésben részt vevő ukrán pilótáknak szükségük van bizonyos alapszintű nyelvtudás elsajátítására is, mert az amerikai vadászgépek kezelési nyelve az angol.

Egy több lépésből álló folyamatról van szó – tette hozzá John Kirby.

Forrás: MTI

Nyitókép: John Kirby. Forrás: Pentagon