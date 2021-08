Kuleba: ezer éve saját területünkön vagyunk, és itt is maradunk

Helytelennek nevezte Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter a csütörtöki sajtótájékoztatóján Szergej Lavrovnak, az orosz diplomácia vezetőjének gúnyos megjegyzését, amelyet arra vonatkozóan tett, hogy az ukrán elnök rendeletben nemzeti ünneppé nyilvánította a Kijevi Rusz keresztségének napját.

Volodimir Zelenszkij elnök augusztus 14-én, Ukrajna függetlenné válásának harmincadik évfordulóján, a Kijevben rendezett katonai díszszemlén, a tribünön írta alá a rendeletet, amelyben új ünnepnapot hozott létre: az ukrán államiságét, amelyet ezentúl július 28-án, a kereszténység Kijevi Rusz általi felvételének (i. sz. 988) napján fognak megtartani. Lavrov ezt kommentálva, nehezményezte, hogy Ukrajna “privatizálja az oroszországi keresztség napját”. Azzal viccelődött, hogy “hamarosan Zelenszkij úgy dönt, hogy az újévet is csak Ukrajnában lehet megünnepelni”.



Az ukrán külügyminiszter leszögezte, hogy döntésével Zelenszkij helyreállította a történelmi igazságosságot, Oroszország erre adott reakcióját – különösen Lavrovét – pedig “nagyon idegesnek” nevezte.



“Minden ember számára, akinek józan esze van és képes megérteni a történelmet, Szergej Lavrov külügyminiszter megjegyzései az ukrán elnök ezen rendeletéről és általában az ukrán történelemről nem megfelelőek, történelmileg helytelenek” – mondta Kuleba, hozzátéve, hogy nagyon kiábrándító újra látni azt, hogy Oroszországban a diplomaták az állami propaganda eszközeivé váltak. “Ukrajnának – orosz kollégáival ellentétben – nem kell privatizálnia semmit. Ezer éve vagyunk ugyanis a területünkön és azon is maradunk. Ti vagytok azok, akik más földjére jöttök, és megkísérlitek kisajátítani. Próbáljátok kisajátítani mások történelmét, mások ételeit és kultúráját. Ukrajna volt, van és lesz. Ukrajna elnökének rendelete egyszerűen rögzítette ezt a tényt” – tette hozzá az ukrán külügyminiszter.



Megjegyezte: nem újkeletűek az arra irányuló kísérletek, hogy a történelmi Moszkvát, amely periféria volt, központnak állítsák be. “Változatlan viszont az a tény, hogy nincs két Kijev” – szögezte le. “Egy Kijev van, és ez az ukrán Kijev, ez az ukrán állam fővárosa, amely eredetileg az ősi Rusz központja volt. Ez a mi történelmünk. Ez a múltunk, a jelenünk és a jövőnk” – hangoztatta Dmitro Kuleba.

Forrás: MTI