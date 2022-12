Magyar Levente: Magyarország legnagyobb beruházását hajtja végre Ukrajnában

Kárpátaljára látogatott Magyar Levente, miniszterhelyettes, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának parlamenti államtitkára december 8-án.

Elsőként Csapra érkezett, ahol aggregátorokat, élelmiszert, gyermektápszert és higiéniai termékeket adott át a vámudvarban. Ezután laptopokat vitt Beregszászba, az Ökumenikus Segélyszervezet irodájába, majd Aknaszlatinán tett látogatást.

Az államtitkár újságíróknak beszámolt arról a nagy volumenű támogatásról, amelyet Magyarország nyújt a háború sújtotta Ukrajnának.

– Néhány héttel ezelőtt egy óvodát adtunk át Beregszászban. Továbbá elkezdünk egy óvodát építeni Borogyankában, valamint letettük az alapkövét annak a központi intézménynek, amit Bucsa városában fogunk hamarosan felépíteni egy zöldmezős beruházás keretében. Ez a lerombolt önkormányzati infrastruktúrát fogja jelentős mértékben helyettesíteni.

Mint mondta, ez 10 millió eurós befektetés messze a legnagyobb beruházásuk Ukrajnában.

Az államtitkár azt is elmondta, hogy Bucsában óriási szükség van a segítségre. Hozzátette, két kisbuszt is átadtak támogatásukra, ezzel is hozzájárulva az elszenvedett károk részbeni pótlásához.

– Oda visszük a segítséget, ahol a legnagyobb szükség van rá. Ez egy kis léptékű, de annál fontosabb adomány a részünkről. Eltörpül ahhoz képest, hogy milyen óriás beruházást végzünk a városban, de azt gondolom, hogy a mindennapi életet jelentősen megkönnyíti.

Magyar Levente a további segélyek kapcsán megjegyezte, hogy már több millió kilónyi élelmiszert juttattak el Ukrajnába, illetve egy tucat intézményt építettek/építenek újjá annak érdekében, hogy belső menekülteket tudjanak elszállásolni, valamint hogy anyaotthonként funkcionáljanak. Ezen kívül oktatási tevékenységre alkalmassá tettek számos olyan létesítményt, amely korábban nem felelt meg az alapvető kritériumoknak.

Az államtitkár külön kihangsúlyozta, hogy Magyarország 187 millió eurót ajánlott fel Ukrajnának az ország újjáépítése és az állam működtetése érdekében. Az erről folyó tárgyalások lassan abba a szakaszba lépnek, amikor már konkrétumokról fognak egyeztetni.

– Azt gondolom, hogy semmi más nem bizonyítja jobban Magyarország elszántságát, eltökéltségét abban, hogy jó szomszédként Ukrajna mellett áll ebben a rendkívül nehéz helyzetben, és eleget tesz annak az alapvető erkölcsi feladatnak, hogy a bajba jutott barátoknak segítünk.

Mondik Márta

Kárpátalja.ma

Kapcsolódó:

Magyar Levente 350 laptopot adott át Beregszászban

Magyar Levente Csapon: 250 ezer euró értékű adomány érkezett

Nyitókép: korábbi felvétel