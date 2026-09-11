Magyar Péter: konkrét lépéseket várunk Ukrajnától a magyar kisebbségi jogok ügyében

Konkrét lépéseket kell tennie Ukrajnának a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében ahhoz, hogy további uniós csatlakozási klaszterek megnyitását támogassák – mondta a magyar miniszterelnök csütörtökön Pozsonyban, sajtótájékoztatón.

A visegrádi négyek (V4) és Írország kormányfői találkozóját követően Magyar Péter újságírói kérdésére azt mondta, júniusban politikai megállapodás született a magyar és az ukrán kormány között a kárpátaljai magyarok oktatási, kulturális, nyelvi és adminisztratív jogairól, azonban a vállalt konkrét intézkedések egyelőre nem történtek meg.

Kiemelte, a Tisza Párt támogatta az első és a hatodik klaszter megnyitását, további fejezetek megnyitását azonban csak teljesítményalapú csatlakozás keretében tartja indokoltnak.

Példaként Szerbiát említette, amely 12 éve kezdte meg csatlakozási folyamatát, mégis csak két klasztert nyitottak meg számára a hatból.

A kormányfő jelezte, Szerbiában közel 300 ezer magyar él, akik közül sokan dolgozni vagy tanulni járnak Magyarországra és sokszor órákat állnak sorba a schengeni határon.

Úgy fogalmazott, egyrészt emiatt, „másrészt őszinteségből sem fair az, hogy most mindenki követeli, hogy Ukrajna kapcsán nyissuk meg a klasztereket, miközben az első és a hatodik klaszterben sem történt előrelépés a tárgyalásokban”.

Magyar Péter szerint igazságtalan lenne, ha Ukrajna gyorsabban haladna az uniós csatlakozásban, mint a feltételeket hosszú évek óta teljesítő tagjelöltek.

„Ez egy nagyon sokéves folyamat, és egyáltalán nem biztos, hogy eredményes a vége”

– jelentette ki.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

MTI

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