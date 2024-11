Rutte: döntő fontosságú megakadályozni Putyin győzelmét

Döntő fontosságú megakadályozni Vlagyimir Putyin orosz elnök győzelmét Ukrajnában, máskülönben „határainkon egy felbátorodott és területben, valamint katonai képességeiben gyarapodott Oroszországgal kell majd szembenéznünk” – jelentette ki Mark Rutte NATO-főtitkár kedden az európai uniós tagállamok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozására érkezve.

Meggyőződését fejezte ki, hogy Moszkva a győzelme esetén sem állna meg, ami közvetlen fenyegetést jelent a Nyugatra nézve.

„Ezért kell biztosítani Ukrajna győzelmét, mert az értékeink és a kollektív biztonságunk forog a kockán” – hívta fel a figyelmet.

Mint mondta,

Ukrajnának több támogatásra és pénzre van szüksége, különösen most, hogy Észak-Korea is csatlakozott a háborús erőfeszítésekhez, valamint Kína, illetve Irán is segíti Oroszországot.

Az orosz elnök fizet a támogatásért, például a rakétatechnológia Észak-Koreába való szállítása révén, ami szintén fenyegetést jelent a Nyugat számára. Továbbá fel kell pörgetni a védelmi ipart, és a NATO és az EU szoros együttműködésében meg kell erősíteni a transzatlanti ipari bázist, annak érdekében, hogy „feltöltött készletekkel nézzünk szembe bármilyen ellenféllel” – hangoztatta.

Hozzátette:

a védelmi ipari termelésbe való befektetések növelése elengedhetetlen ahhoz, hogy a védelmi elrettentő erő hosszú távon is biztosítva legyen.

A nagy hatótávolságú nyugati fegyverek oroszországi célpontok elleni bevetésével kapcsolatban úgy vélekedett: a szövetségesek által Ukrajnába szállított fegyverrendszerek használatára „legjobb, ha nem írnak elő korlátozásokat”.

Oroszország, Kína, Észak-Korea és Irán kapcsolatairól szólva elmondta: „Borzasztó tény, hogy ez a négy ország együttműködik, de hogy pontosan milyen pszichológia van közöttük, azt nem mindig lehet felmérni”.

Felhívta a figyelmet azonban arra, hogy ezen országok „szövetségének” globális hatása alakult ki, ami azt jelenti, hogy a transzatlanti, az euroatlanti színtér, de az indiai-csendes-óceáni térség is egyre jobban összekapcsolódik.

Ami most itt történik, az most már fenyegetést jelent Japánra, Dél-Koreára és az Egyesült Államokra is – figyelmeztetett Rutte.

Forrás: MTI

Nyitókép: Mark Rutte NATO-főtitkár nyialtkozik Brüsszelben 2024. november 19-én. Forrás: MTI/Bodnár Boglárka