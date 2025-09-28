Ismert ungvári fényképész utasította vissza a város oklevelét

Mihajlo Dorohovics ismert fényképész nyilvánosan visszautasította az Ungvári Városi Tanács kitüntetését. Döntését azzal indokolta, hogy a város vezetői rombolni igyekeznek azt az Ungvárt, amelyben ő született és felnőtt – olvasható a Szuszpilne hírportálon.

Szeptember 26-án szervezett a városi tanács oklevélátadó ünnepséget az ungvári várban a turizmus nemzetközi napja alkalmából. Ezen az eseményen utasította vissza nyilvánosan a fotós a városi elismerést.

Mihajlo Dorohovics a Szuszpilne kérdésére nyilatkozva elmondta:

„Évek óta figyelem a városi hatóságok tevékenységét, ami tönkreteszi azt a helyet, ahol születtem és felnőttem. Több korábbi polgármester korrupciója vezetett ide az elmúlt harminc évben, de Bohdan Andrijiv (Ungvár jelenlegi polgármestere – a szerk.), a városi tanácsosok többsége és Ungvár főépítésze egyszerűen bűncselekményt követnek el városunk ellen.”

Hozzátette, nem érti, hogy az alkotó értelmiség többi tagja miért nem emel szót. Azzal, hogy elfogadnak bármilyen elismerést, hallgatólagosan támogatják a városvezetés bűneit.

Forrás: suspilne.media/uzhhorod

