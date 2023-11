Mikita: Kárpátalja Ukrajna hídjává válhat az EU felé

Viktor Mikita, a Kárpátaljai Katonai Adminisztráció (OVA) vezetője úgy véli, hogy Kárpátalja fejlődésének alapját a köz- és magánszféra partnersége kell, hogy képezze, mint egy hídnak Ukrajna és az Európai Unió között.

A megyevezető szerint jelenleg veszteséges logisztikai útvonalakat fejleszteni az ország déli részén. Egy befektető nem vág bele egy fejlesztésbe, ha nem tudja, hogyan fog alakulni a helyzet. Célszerűbb a meglévő határátkelőhelyek fejlesztése, különösen Kárpátalján, együttműködve Szlovákiával, Magyarországgal és Romániával – hangsúlyozta Mikita a Re: Open Zakarpattia 2023 fórumon.

„Először is az áruforgalom növeléséről kell beszélni. Nagyszámú vállalkozás költözött át hozzánk, a termelési folyamatok erőteljesek, de a mi „szűk keresztmetszetünk” a határátkelőhelyek, mert az exporttermékek nem tudják időben elhagyni az ország határait. Ez ma egy nagy probléma… Le kell ülnünk a kormánnyal, a parlamenttel, a helyi hatóságokkal, a külföldi partnerekkel és egyértelműen el kell dönteni, hogy általánosságban merre haladunk” – mondta a kormányzó. Majd hozzátette, a határátkelőhelyek áteresztőképességét csak úgy tudják növelni, ha a külföldi partnerekkel is együttműködnek.

Mikita azt is megjegyezte, hogy Kárpátalja 500 millió eurónyi ukrán üzletet vonzott be a teljes körű invázió kezdete óta az áttelepült vállalkozásoknak köszönhetően. Problémák vannak azonban az alapanyagokkal és a munkaerővel is.

Kárpátalja.ma