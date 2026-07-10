Nyelvi monitoringot végzett Kárpátalján az államnyelvi ombudsman hivatala

Átfogó helyszíni monitoringot végzett Kárpátalján az államnyelv védelméért felelős ombudsman titkársága 2026. június 16. és 19. között. A vizsgálat a magyar és román nemzeti közösségek által jelentős számban lakott településeken azt értékelte, miként érvényesülnek „Az ukrán, mint államnyelv működésének biztosításáról” szóló törvény előírásai.

Az ellenőrzés Beregszász és Técső városokra, valamint Tiszaújlak, Aknaszlatina, Tiszapéterfalva, Nevetlenfalu, Alsóapsa, Fehéregyháza és Középapsa településekre terjedt ki. A monitoring célja az államnyelv használatának vizsgálata, a problémák feltárása, valamint olyan ajánlások kidolgozása volt, amelyek erősítik a nemzeti közösségek nyelvi integrációját identitásuk megőrzése mellett.

A vizsgálat kizárólag az államnyelvi törvény végrehajtására összpontosított. Ennek keretében a megyei és helyi önkormányzatok, az állami intézmények, a rendvédelmi szervek, az egészségügyi és kulturális intézmények, a közlekedési és postai szolgáltatók, valamint a fogyasztókat kiszolgáló vállalkozások működését ellenőrizték. Az oktatási intézményekben folyó oktatás nem képezte a vizsgálat részét.

A jelentés szerint a vizsgált településeken általánosságban betartják az államnyelvi törvény előírásait, és az ukrán nyelv a társadalmi élet valamennyi vizsgált területén jelen van. Az államnyelv használatának legmagasabb szintjét Beregszászban, Técsőn, valamint a turisztikailag frekventált településeken tapasztalták.

A monitoring ugyanakkor több esetben jogszabálysértéseket is feltárt. Ezek elsősorban a nyilvános tájékoztatás, a reklámok, a fogyasztói szolgáltatások, egyes számítógépes programok nyelvhasználata, valamint néhány tisztségviselő hivatali feladatainak ellátása során fordultak elő.

Olena Ivanovszka, az államnyelv védelméért felelős ombudsman hangsúlyozta: az állam garantálja mindenki számára a saját nyelvi és kulturális identitás megőrzésének jogát, ugyanakkor az államnyelv ismerete bővíti a nemzeti közösségek képviselőinek lehetőségeit az oktatás, a munkavállalás, a közszolgálat és más közéleti területek elérésében.

A jelentés alapján az ombudsmani hivatal több ajánlást is megfogalmazott az állami szervek és a helyi önkormányzatok számára. Egyebek mellett javasolják az államnyelvi jogszabályokról szóló rendszeres tájékoztatást, a közterületek és szolgáltatások nyelvhasználatának további ellenőrzését, a belföldi turizmus fejlesztését, valamint a régiók közötti gyermek- és ifjúsági csereprogramok bővítését.

Az ajánlások között szerepel továbbá az ukrán nyelvű beszélgetőklubok és kulturális programok támogatása, a könyvtárak ukrán nyelvű könyvállományának bővítése, valamint olyan helyi programok kidolgozása vagy frissítése, amelyek elősegítik az ukrán nyelv használatát a nemzeti kisebbségek által jelentős számban lakott közösségekben, miközben figyelembe veszik azok sajátos nyelvi és kulturális környezetét.

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