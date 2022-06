Orosz Ildikó: mindent megteszünk azért, hogy normalizálni tudjuk a helyzetet

A KMPSZ mindent megtesz azért, hogy a jelen helyzetben sem maradjanak oktatás nélkül a kárpátaljai diákok – mondta Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke a Kárpátok bércein innen: a kárpátaljai magyarság jelene és jövője fórumbeszélgetésen Sátoraljaújhelyen június 25-én, a Rákóczi Szabadegyetemen.

Az elnökasszony elmondta, hogy a háború első napjaiban több család elmenekült az országból, így a gyermekek egy része online oktatásban maradt, de voltak, akiket az új helyen beiskoláztak.

Kiemelte, hogy a Pedagógusszövetség hetente ülésezik, hogy megtalálják a megoldást erre az új helyzetre. „Mindent megteszünk azért, hogy valamilyen szinten normalizáljuk a helyzetet, hiszen a gyermekek nem tehetnek a háborúról, és nekünk meg kell adni azt a lehetőséget, amit nyújtani tudunk” – mondta.

Szavai szerint a felsőoktatás a Rákóczi-főiskolán hibrid formában maradt, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumában minden évfolyamon a megfelelő napon látogatták az órákat, az előadásokat online, a szemináriumokat, labormunkákat pedig az iskola falai között tartották meg. A középiskolák kapcsán elmondta, hogy régiónként változott a felállás. A KMPSZ megpróbálta felmérni az iskolák helyzeteit – hányan maradtak, milyen igényeik vannak stb. –, és a Határtalanul! program segítségével három hetes nyári iskolákat szerveznek az általános iskolák 1-6. osztályai számára. Kifejtette: azért pont ezzel a korosztállyal foglalkoznak kiemelten, mivel „számukra az online oktatás nem mond semmit, hiszen írni-olvasni online megtanítani nem lehet”, és közösségi élményre is szükségük van. Hozzátette: ezek a táborok nem tudják pótolni a hagyományos oktatást, de pozitívumot ad a gyermekeknek. A táborról taglalta, hogy naponta 4 órát fognak tartani – írás, olvasás, matematika és ukrán nyelv –, emellett szabad foglalkozásokat is szerveznek, és egyszeri étkezést biztosítanak a tanulóknak. A programot 65 iskola vállalta be – tette hozzá.

Az óvodák kapcsán kifejtette, hogy azon dolgoznak, hogy újra beindíthassák a foglalkozásokat. A főiskola beregszászi gyakorló óvodájában 7 csoportban 150 gyermek tanul, idén 25 gyermek indul innen iskolába. Elmondta, hogy a GENIUS, a KMPSZ és a Tulipán Tanoda is szervez tematikus táborokat idén nyáron, amelyekre szabadon lehet jelentkezni. Aláhúzta, hogy volt olyan tábor, amelyet kétszer kell megszervezni a túljelentkezés miatt. Kijelentette, hogy ezeket a programokat megpróbálják Ungra, Ugocsára, Beregre és Máramarosra kivinni. Az elnökasszony elmondása szerint a Határtalanul! programjain idén nyáron 2 800 otthon lévő diákot tudnak elérni.

Orosz Ildikó a menekült-ügyről elmondta, hogy a Rákóczi-főiskola kollégiumait felajánlották az ukrajnai partnerintézményeknek, így kijevi és harkovi oktatókat szállásoltak itt el. A nagydobronyi és péterfalvai Egán Ede Szakképzési Centrumok diákszállóit a polgármesteri hivatalok töltötték fel belső-ukrajnai menekültekkel. Aláhúzta: volt olyan eset, amikor 700 menekültet fogadott a főiskola és a szakképzők szállásai. Beszámolt arról, hogy a háború első hónapjában megpróbálták önállóan ellátni a menekülteket úgy élelemmel, mint eszközökkel. „Mostmár a helyzet kezd konszolidálódni” – mondta az elnökasszony. Kárpátalja katonai kormányzója nemrég jelentette be, hogy megszünteti a menekültek ingyenes étkeztetését, hiszen „mindenki ukrán állampolgár, 95 cég telepedett Kárpátaljára, mindenki próbáljon meg munkát találni, és lássa el magát”. A megye befogadóképessége megtelt – magyarázta Orosz Ildikó. Hozzátette: a Magyar Kormány támogatása nélkül nem tudták volna ellátni ezeket az embereket, többek között azért is, mert azokban kárpátaljai óvodákban és iskolákban helyezték el a háború elől menekülőket, amiket Magyarország támogatásával újítottak és/vagy szereltek fel az utóbbi évtizedekben.

Szabó Kata

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Kárpátalja.ma/Szabó Kata