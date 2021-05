Putyin: nem szabad feledni a második világháború tanulságait

A nemzetközi közösségnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy ne merüljenek feledésbe a második világháború tanulságai – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök 23 külföldi nagykövet megbízólevelének jelképes átvételekor a Kremlben.



“Meggyőződésünk, hogy mindent meg kell tennünk a második világháború tragédiájának megismétlődése, feledése ellen” – mondta.



Emlékeztetett rá, hogy június 22-én lesz a 80. évfordulója annak, hogy a náci Németország megtámadta a Szovjetuniót. Azt hangoztatta, hogy minden országnak ápolnia kell a szövetségesi együttműködés emlékét és szellemét a közös kihívások elleni harcban, valamint emlékeznie kell arra, hogy mit eredményez a nacionalizmussal és az idegengyűlölettel szembeni engedékenység. Mint mondta, az államoknak közösen kell kialakítaniuk egy egyesítő cselekvési tervet egy igazságosabb és demokratikusabb többpólusú világrend kialakítása, valamint a jólét és az emberiség felvirágzása érdekében.



Kifejezte Oroszország készségét arra, hogy minden országgal kölcsönösen hasznos együttműködést alakítson ki az egyenrangúság, az egymás érdekeinek tiszteletben tartása és a belügyekbe való be nem avatkozás alapján.



“Következetesen síkra szállunk az egyenlő és oszthatatlan biztonság, valamint a tisztességes és igazságos gazdasági együttműködés mellett, amely mentes a tisztességtelen versenytől, a politikailag motivált szankcióktól és korlátozásoktól” – mondta.



Putyin említést tett arról, hogy Oroszországban hamarosan forgalomba kerül a Covid-19 ellen önerőből kifejlesztett negyedik vakcina, a Szputnyik Light is, és azt hangoztatta, hogy Moszkva érdekelt az új koronavírus terjedése elleni nemzetközi együttműködésben, és erre szólította fel mások mellett az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt állandó tagját. Az orosz vezető szerint Moszkva öt kontinens több mint 60 országának nyújt ebben “célzott támogatást”.



Rámutatott, hogy Oroszországon kívül eddig senki más nem osztotta meg a vakcinájára vonatkozó gyártási ismereteket más országokkal. Kifejezte reményét, hogy a nagykövetek megértik, a megbízólevél-átadás a járványhelyzet miatt ezúttal a dokumentum közvetlen átvétele és a hagyományos kézfogás mellőzésével történt.



Putyin megjegyezte: a nemzetközi helyzetet nemcsak a koronavírus-járvány, hanem a terrorizmus, a fegyverzetellenőrzés romlása és a nemzetközi információbiztonsággal kapcsolatos problémák is bonyolítják. A konkrét kétoldalú viszonyokról szólva az elnök egyebek között úgy vélekedett, hogy Moszkva és Varsó a pragmatizmus és az érdekek kölcsönös tiszteletben tartása alapján produktívabbá tudná tenni viszonyát, és rendezhetné problémáit. Készségét fejezte ki az orosz-román kapcsolatok fejlesztésére, egyebek között a fekete-tengeri problémakörrel kapcsolatos együttműködésterén.



Méltatta a semleges Svájc közvetítő szerepét a nemzetközi konfliktusok és problémák megoldásában. A palesztin-izraeli konfliktus ügyében az erőszak beszüntetésére szólította fel mindkét felet valamint arra, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatai és a nemzetközi jog általánosan elismert elvei alapján törekedjenek a rendezésre.

Forrás: mti.hu