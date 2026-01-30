Szilágyi Péter: az egyetemi rang mérföldkő a kárpátaljai magyarság számára

Történelmi eseménynek adott otthont a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem január 30-án. Sor került az intézmény első, egyetemi szintű diplomaátadójára, melynek keretében a keresztfélévvel végzett hallgatók vehették át MA/MSc szintű okleveleiket. Az ünnepségen Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára is felszólalt.

A rendezvény különös jelentőséget kapott az idén, hiszen 2026-ban II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulóját ünnepeljük. A helyettes államtitkár hangsúlyozta:

– Méltó, hogy a vezérlő fejedelem nevét viselő intézmény ebben a jubileumi esztendőben egyetemi rangra emelkedett.

Szilágyi Péter kiemelte, hogy az egyetemi rang megszerzése mérföldkő az egész kárpátaljai magyarság számára. A fiatal generációk számára ez lehetőséget teremt a szülőföldön való boldogulásra, szakmai fejlődésre és megmaradásra. A sikerhez hosszú évek kitartó munkája, szakmai elkötelezettsége és összefogása vezetett, amelyért az alapítóknak, az egykori és jelenlegi intézményvezetőknek, oktatóknak és hallgatóknak is köszönetet mondott.

Külön szólt a végzősökhöz is, akik most vehették át diplomájukat. Mint fogalmazott, a diploma értékét nemcsak az intézmény falai között megszerzett tudás adja, hanem az is, ahogyan a végzettek helytállnak hivatásukban és közösségük szolgálatában. Arra biztatta őket, hogy őrizzék meg egyetemi közösségükhöz való kötődésüket, és tudásukkal a kárpátaljai magyarság jövőjét is segítsék.

A helyettes államtitkár beszédében kitért Magyarország kormányának támogatására is. Hangsúlyozta:

– A magyar nemzeti kormány a háborús nehézségek ellenére is elkötelezett a kárpátaljai magyar közösség, különösen az anyanyelvi oktatás és a fiatalok lehetőségeinek bővítése mellett. Az elmúlt 16 év eredményei között említette a felsőfokú végzettséggel rendelkező kárpátaljai magyarok arányának növekedését, a magyar nyelvű pedagógusutánpótlás biztosítását, valamint egy új, aktív magyar értelmiségi réteg megerősödését.

Szilágyi Péter szerint az egyetemmé válással Beregszász a kárpátaljai magyarság egyik szellemi központjává, egyetemi várossá emelkedett, amely a közösség megmaradásának, élni akarásának és nemzeti büszkeségének szimbóluma lett. Hangsúlyozta: csak erős közösségek képesek arra, hogy nehéz körülmények között is építkezzenek.

Beszéde végén II. Rákóczi Ferenc gondolatait idézve arra buzdította az oktatókat és a végzetteket, hogy tudásukkal, cselekedeteikkel és helytállásukkal „világítsanak a sötétség közepette”, és legyenek példái a kárpátaljai magyarság erejének és kitartásának.

A diplomaátadóról szóló tudósítást hamarosan publikáljuk!

Kárpátalja.ma