Rezes József: továbbra is ott segítünk, ahol szükség van rá

A Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulásához tartozó településeken továbbra is folyamatosan működik a célirányos humanitárius adományok szállítása – számolt be Rezes József, a szervezet igazgatója.

Rezes József szerint az elmúlt időszakban több olyan szállítmány koordinálásába is be tudtak kapcsolódni, amely által a szervezet tagságán kívül eső településeknek tudtak segítséget nyújtani, így érkezett szállítmány például megyénk hegyvidéki területének több falujába és más régiókba is.

Kárpátalja.ma