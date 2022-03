Stoltenberg: a NATO-nak biztosítania kell, hogy a konfliktus ne terjedjen Ukrajnán túlra

A NATO-nak biztosítania kell, hogy a konfliktus ne terjedjen el Ukrajnán túlra, a szövetség keleti szárnyán ezért az utóbbi hetekben megduplázódott a katonai jelenlét – mondta Jens Stoltenberg főtitkár a lengyel parlamentben pénteken online közvetített beszédében.

A Lengyelország NATO-csatlakozásának 23. évfordulója alkalmából megtartott ülésen Stoltenberg aláhúzta: a szövetségesek egységesek. “Védeni fogjuk Lengyelországot, valamint a szövetségesek területének minden négyzetcentiméterét” – fogalmazott.

A NATO főtitkára hozzátette: Vlagyimir Putyin orosz elnök “kevesebb NATO-t akar Oroszország határán, és többet kap belőle”.

Élő közvetítésben felszólalt Volodimir Zelenszkij is. Az ukrán elnök kijelentette: az ukránok harca egyben a mások szabadságáért is folytatott küzdelem. Felidézte Lech Kaczynski néhai lengyel elnök 2008-ban Georgiában mondott szavait, amelyek szerint Georgia után Ukrajnát, majd a három balti országot, utána pedig Lengyelországot is orosz támadás érheti.

