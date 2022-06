Szijjártó: nemzetbiztonsági érdek, hogy a NATO és Oroszország ne keveredjen konfliktusba egymással

A külgazdasági és külügyminiszter a madridi NATO-csúcsról jelentkezett be közösségi oldalán.

Szijjártó Péter elmondta:

Sajnos továbbra is nagy a kockázata annak, hogy az ukrajnai háború hosszan fog tartani. Ez tovább fokozza a háborús inflációt, ami egy globális gazdasági válsághoz vezethet és az energiaellátás biztonságát is súlyosan érinti.

Minden eddiginél fontosabb hogy végre béke legyen, csak ezzel előzhetőek meg a nagyobb tragédiák és ez a legbiztosabb elkerülése annak, hogy a NATO és Oroszország között fegyveres konfliktus robbanjon ki. A külügyminiszter szerencsésnek értékelte, hogy több NATO-tagállam vezetője egyetértett ezzel az állásponttal.

Az állam- és kormányfők elfogadják az új stratégiai koncepciót, amely egy 360 fokos védelmet nyújt, így keletről és délről is védi a szövetség államait.

A délről érkező terrorizmust és fenyegetéseket komolyan kell venni, továbbá az azok nyomán kialakuló migrációs hullámokkal szembeni védelemre is fel kell készülni.

Az új koncepció is rögzíti azt, hogy a NATO továbbra is egy védelmi szövetség, amely nukleáris kapacitásokra is épít. Elfogadnak egy átfogó támogatási csomagot Ukrajna számára. Ez elsősorban oktatási és képzési támogatást jelent, a háború utáni újjáépítésben való segítségnyújtásról, valamint kibervédelemről szól.

Ezt a csomagot Magyarország is támogatja, hiszen így a NATO, mint szövetség továbbra sem szállít fegyvert Ukrajnába.

Hazánk nemzetbiztonsági érdeke, hogy ez így maradjon, és mindenféle konfliktust elkerüljünk a NATO és Oroszország között.

A tárgyalások Törökország, Svédország és Finnország között sikerrel zárultak, így az északi államok meghívást kaphatnak a katonai szövetségbe.

Magyarország folyamatosan hozzájárul ahhoz, hogy a NATO továbbra is minden idők legsikeresebb védelmi szövetsége legyen,

jövőre pedig már elérjük, hogy GDP arányosan két százalék felett költhessünk védelmi célokra, amivel egy évvel megelőzzük a saját ígéretünket is

– ismertette Szijjártó Péter.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: képernyőkép, Facebook/Szijjártó Péter