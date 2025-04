Szilágyi Péter: a szülőföldön maradás záloga a magyar nyelvű oktatás

A magyar kormány nemzetpolitikájának legfontosabb célja a szülőföldön való boldogulás segítése – mondta dr. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a felújított Nevetlenfalui Középiskola átadóünnepségén április 12-én.

„Az közösség, amelynek a nehézségek közepette is van ereje megújulni, amelynek a veszélyek ellenére is van jövőképe, jó reménységgel várhat egy szebb holnapot. A magyar jövő – és ebben különösen is kárpátaljai magyarság jövője – egyetlen tényezőn múlik: a szülőföldön való megmaradáson”