Szili: nem adjuk fel a magyarság együvé tartozásának érzését

A magyarságnak június 4-e már nem a bús, veszteségérzettől keserű napot, hanem az összetartozást jelenti: “elfogadjuk, hogy a megrajzolt határok nem változtathatók meg, de nem adjuk fel a magyarság természetes együvé tartozásának érzését” – mondta Szili Katalin Barcson szombaton.

A határon túli autonómiaügyek egyeztetési eljárásaiban közreműködő miniszterelnöki megbízott a Somogy megyei városnak a trianoni békeszerződés 102. évfordulóján, a nemzeti összetartozás napján tartott ünnepségén fontos iránytűnek nevezte a nemzeti összetartozás napjáról 2010-ben hozott országgyűlési határozatot, és az alaptörvényt is, amely a korábbi alkotmánnyal ellentétben nem a felelősséget érez, hanem a mindennapi odafigyelésről, támogatásról, együttműködésről szóló felelősséget visel kifejezést használja a határon kívüli magyarsággal összefüggésben.



Nem tudjuk visszafordítani a történelem kerekét, de tompítani lehet azon, ami a trianoni fájdalmakat kíséri, a kultúra, a hagyomány, az identitás és a nyelv összeköt bennünket még akkor is, ha nemzettársaink, akár a Vajdaságban, Erdélyben, Kárpátalján, a Felvidéken, vagy itt lent, Baranya-Somogy határán a határon túlra szakadtak – közölte.

A miniszterelnöki megbízott szavai szerint fontos, hogy a magyarság 21. századi válaszokat tudjon adni az olyan új kihívásokra, mint a migráció, a pandémia, vagy az Ukrajnában dúló háború. Ennek során a nemzetre – bárhol is legyenek közösségei, diaszpórái a világban – úgy kell tekinteni, mint egy és azonos, összetartó közösségre.



Szili Katalin kiemelte, hogy az a nemzeti érzés, amelyet június 4-én, de a hétköznapokban is érez a magyarság, a valódi európaiságot is jelenti.



“Olyan európaiságot, amely nem egy megalkuvó Európában, hanem a nemzetek olyan Európájában hisz, ahol a szuverenitásunkat meg tudjuk őrizni, ahol a szabad együttműködés biztosítja a közös értékeken alapuló együttműködést” – jelentette ki.



Úgy vélte, csak ez lehet a jövő, ez biztosíthatja, hogy “magyarok tudjunk maradni bárhol a világban és mindig számíthassunk egymásra”.

Nyitókép: korábbi felvétel/MTI

MTI