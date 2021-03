Sztepanov: Ukrajna felkészült a járvány harmadik hullámára

Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter napi tájékoztatóján emlékeztetett arra, hogy éppen egy éve, március 3-án azonosították az ország délnyugati részében lévő Csernyivci megyében az első koronavírusos fertőzöttet.

Szavai szerint az ország akkor romokban lévő egészségügyi rendszerrel találta szembe magát a világjárvánnyal. Kiemelte, hogy az elmúlt egy év alatt viszont “titáni erőfeszítések” árán 131 500 orvost vontak be a járvány elleni védekezésbe, 542 egészségügyi intézményt alakítottak át Covid-betegek ellátására, 12 704-ről 69 500-ra növelték számukra a kórházi ágyak számát, amelyekből 59 471 orvosi oxigént biztosító eszközzel is fel van szerelve. Hozzátette, hogy jelenleg az ország egészségügyi intézményeiben 6142 lélegeztetőgép áll rendelkezésre, többek között koronavírusos betegek ellátására.



A tárcavezető ezek alapján biztos abban, hogy az országot felkészülten éri majd a járvány harmadik hulláma, amelynek hatását szavai szerint az oltási kampánnyal is igyekeznek mérsékelni.



Viktor Ljasko országos tisztifőorvos, az egészségügyi miniszter helyettese az ukrajnai látogatáson tartózkodó Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével közösen tartott tájékoztatón kijelentette, hogy az év végéig a tárca Ukrajna lakosságának 80 százalékát tervezi beoltani koronavírus ellen.



Az oltási kampány azonban még jócskán az elején tart Ukrajnában, eddig csupán 6888-an kapták meg a védőoltást. Az első koronavírus elleni oltóanyag-szállítmány – félmillió dózis az AstraZeneca licence alapján Indiában Covishield néven gyártott vakcinából – múlt kedden érkezett meg az országba.

Forrás: mti.hu