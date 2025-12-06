December 6. – Ukrajna Fegyveres Erőinek napja

A mai napon Ukrajnában a fegyveres erők napját méltatják. Ebből az alkalomból a hadsereg főparancsnoka, Olekszandr Szirszkij videóüzenetben köszöntötte a harcoló ukrán egységek katonáit.

Szirszkij szavai szerint az ukrán hadsereg a társadalom tükre, melyben megmutatkozik a nemzet egysége, kitartása és verhetetlensége. A harcban edzett, jól kiképzett, fejlett technológiákkal felszerelt haderő az ukrán államiság szilárd alapját képezi.

„A sereg tisztában van történelmi küldetéséve. Nem szabad ismét elkövetnünk az egy évszázaddal ezelőtti hibákat. Szilárdan állnunk a szabadságért és függetlenségért vívott háborúban”

– fogalmazott a főparancsnok.

Hozzátette, senki nem törekszik annyira a háború lezárására, mint Ukrajna, de a biztonság szavatolása nem lehetséges a hadsereg, az ukrán katonák nélkül.

„Az Ukrán Fegyveres Erők napja alkalmából gratulálok minden védőnek, mindenkinek, aki közelebb hozza a győzelmet és a régóta várt békét Ukrajna számára. Megtiszteltetés, hogy egy közösségben, vállvetve szolgálhatok veletek”

– mondta Olekszandr Szirszkij.

A főparancsnok végezetül megemlékezett a harcokban elhunyt katonákról, akiknek az áldozata véleménye szerint nem volt hiábavaló. Mint mondta, a hadsereg vér és verejték árán halad célja, az egresszor felett aratott katonai győzelem és Ukrajna függetlenségének megóvása felé.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Facebook/Головнокомандувач ЗС України