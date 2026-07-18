Olekszandr Szirszkij leváltását kérhetik az elnöktől parlamenti képviselők

Az Ukrán Legfelsőbb Tanácsban bejegyeztek egy felhívást, amelyben képviselők arra kérhetik Volodimir Zelenszkij elnököt, hogy vizsgálja meg Olekszandr Szirszkij, az Ukrán Fegyveres Erők főparancsnokának leváltását. Az indítványt legalább 226 képviselőnek kell támogatnia ahhoz, hogy hivatalosan az államfő elé kerüljön.

A dokumentumot és jogi hátterét Jaroszlav Zseleznyak népkéviselő ismertette Telegram-csatornáján.

A kezdeményezés három fő javaslatot tartalmaz:

Sirszkij menesztésének mérlegelését, új főparancsnok kinevezését szakmai és technológiai szempontok alapján, valamint annak bevezetését, hogy a katonai vezetés zárt ülésen rendszeresen számoljon be a parlament illetékes bizottságának.

A kezdeményezés előzménye, hogy az elmúlt napokban politikai feszültség alakult ki Ukrajnában a kormány átalakítása és Mihajlo Fedorov védelmi miniszteri posztról való távozása miatt. Több városban tüntetések zajlottak, ahol a demonstrálók Szirszkij leváltását is követelték.

A Financial Times értesülése szerint Volodimir Zelenszkij valóban mérlegeli a főparancsnok leváltását, és a hétvégén lehetséges utódokkal is tárgyalhat. Ezt az információt azonban az ukrán elnöki hivatal hivatalosan nem erősítette meg.

Kárpátalja.ma

Forrás: tv24.ua

Nyitókép: korábbi felvétel, armyinform.com.ua

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