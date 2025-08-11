Uniós főképviselő: Ukrajna és az EU is részese kell legyen a háborút lezáró megállapodásnak

Az ukrajnai háború lezárásáról Washington és Moszkva között létrejövő bármiféle megállapodás részese kell legyen Ukrajna és az Európai Unió egyaránt – jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője vasárnap közleményben.

Kaja Kallas fontosnak nevezte Kijev és az EU részvételét a megállapodás kialakításában, mert – mint kiemelte – „ez úgy Ukrajna, mint egész Európa biztonságának a kérdése”.

Kijelentette: semmifajta megállapodás nem szolgálhat további orosz agresszió kiindulópontjául.

Oroszország agresszióját nem szabad jutalmazni, minden elfoglalt terület Ukrajnához tartozik – szögezte le.

Az Egyesült Államoknak megvan a hatalma ahhoz, hogy komoly tárgyalásra kényszerítse Oroszországot

– hangsúlyozta Kallas, majd hozzátette: Moszkva csak akkor hagyja abba az agressziót, ha úgy érzi, már nincs lehetősége folytatnia azt.

Az uniós diplomácia vezetője közölte: hétfőn videókonferencia keretében rendkívüli tanácsülésre hívta össze az uniós tagországok külügyminisztereit Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök péntekre meghirdetett találkozója előtt.

A tagországok külügyminiszterei megvitatják a szükséges lépéseket, mivel – mint hozzátette – „Európa alapvető érdekei forognak kockán”.

Forrás: MTI