Uniós főképviselő: Ukrajna és az EU is részese kell legyen a háborút lezáró megállapodásnak
Az ukrajnai háború lezárásáról Washington és Moszkva között létrejövő bármiféle megállapodás részese kell legyen Ukrajna és az Európai Unió egyaránt – jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője vasárnap közleményben.
Kaja Kallas fontosnak nevezte Kijev és az EU részvételét a megállapodás kialakításában, mert – mint kiemelte – „ez úgy Ukrajna, mint egész Európa biztonságának a kérdése”.
Kijelentette: semmifajta megállapodás nem szolgálhat további orosz agresszió kiindulópontjául.
Oroszország agresszióját nem szabad jutalmazni, minden elfoglalt terület Ukrajnához tartozik – szögezte le.
Az Egyesült Államoknak megvan a hatalma ahhoz, hogy komoly tárgyalásra kényszerítse Oroszországot
– hangsúlyozta Kallas, majd hozzátette: Moszkva csak akkor hagyja abba az agressziót, ha úgy érzi, már nincs lehetősége folytatnia azt.
Az uniós diplomácia vezetője közölte: hétfőn videókonferencia keretében rendkívüli tanácsülésre hívta össze az uniós tagországok külügyminisztereit Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök péntekre meghirdetett találkozója előtt.
A tagországok külügyminiszterei megvitatják a szükséges lépéseket, mivel – mint hozzátette – „Európa alapvető érdekei forognak kockán”.
Forrás: MTI