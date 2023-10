Von der Leyen: biztosítjuk Ukrajnának a támogatást

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Tanács elnöke csütörtökön Brüsszelben az uniós tagállamok vezetőinek csúcstalálkozójára érkezve úgy nyilatkozott: „Ukrajnában tombol a háború, a Hamász szörnyű terrortámadásai Izrael ellen most a palesztin népet is sújtják, és a régió stabilitását is kockára teszik. A migránsokat a háborúk és konfliktusok arra kényszerítik, hogy jobb életet keressenek, és egyre nagyobb számban érkeznek partjainkra. Mindezen kihívásokra az Európai Uniónak reagálnia kell, és egységesen és határozottan kell fellépnie”.

Von der Leyen szerint a bizottság határozottan cselekszik: „biztosítjuk Ukrajnának a szükséges támogatást, hogy fel tudjon lépni az orosz agresszió ellen. Létfontosságú humanitárius segélyt nyújtunk a civil lakosságnak Gázában. Keményen dolgozunk a tagállamokkal a migráció kezelésén.”

Hangsúlyozta, hogy ezekhez az erőfeszítésekhez megfelelő finanszírozás kell, ezért van szükség az uniós költségvetés felülvizsgálatára.

„A csúcstalálkozón ezt mind megvitatjuk, és meglátjuk milyen irányban haladunk”

– nyilatkozta a bizottság elnöke.

Alexander de Croo belga szövetségi miniszterelnök kijelentette: az Ukrajnának nyújtott további támogatása helyes, de azt kéri a bizottságtól, hogy ellenőrizze a meglévő forrásokat, a nem teljes mértékben felhasznált pénzeszközöket, és vizsgálja meg a prioritásaikat, ahelyett, hogy a tagállamoktól kérne nagyobb hozzájárulást.

Forrás: MTI

Nyitókép: korábbi felvétel, CEPS