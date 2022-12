Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra kérte az európai országokat kedden, hogy segítsenek Ukrajnának leküzdeni az orosz támadások okozta energiaválságot, és megnevezte országa elsődleges szükségleteit.

Az államfő erről a “Szolidaritás az ukrán néppel” elnevezésű konferencián beszélt. Kifejtette, hogy a segítség nemcsak arra szolgál, hogy Ukrajna “túlélje a telet, hanem hogy egyértelműen bebizonyítsa minden antidemokratikus és Európa-ellenes erőnek, elsősorban Oroszországnak, hogy Európa megtanulta megelőzni a katasztrófákat és megvédeni saját embereit“.

Ukrajnának – mint felsorolta – elsősorban transzformátorokra, valamint a nagyfeszültségű hálózatokra, a gázturbinák és a gázdugattyús erőművek helyreállítására szolgáló berendezésekre van szüksége. “Legalább az ukrajnai fűtési szezon végéig szükségünk van az európai energiarendszer sürgősségi támogatására. Mintegy kétmilliárd köbméter gáz vásárlásához van szükségünk támogatásra” – jelentette ki. Felszólította az Európai Uniót, hogy küldjön különleges szakértői küldöttségeket olyan létfontosságú energetikai infrastrukturális létesítményekbe, amelyek részt vesznek Ukrajna energiaellátásában, és amelyektől közvetlenül függ az egész európai térség stabilitása.

Ezen felül sürgette, hogy Ukrajna energiatakarékos LED-lámpák beszerzéséhez is kapjon támogatást. Kifejtette továbbá, hogy szükség van egy különleges állandó mechanizmusra az erőfeszítések összehangolása érdekében. “Ez lehetővé teszi, hogy időben és hatékonyan válaszoljunk az orosz energiaterror minden kihívására” – tette hozzá.



Az Ukrenerho áramszolgáltató társaság kedden arról tájékoztatott, hogy továbbra is jelentős áramhiány van az energiarendszerben, és a helyzetet az időjárási viszonyok is nehezítik.

Forrás: MTI