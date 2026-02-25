2029-re harmadával csökkenhet az elsősök száma Ukrajnában

Kárpátalja oktatási rendszere jelentős átalakulás előtt áll. A demográfiai válság és a háború okozta migráció következtében a következő években drasztikusan csökkenhet a tanulólétszám, ami több tucat vidéki és hegyvidéki iskola megszűnéséhez vagy átszervezéséhez vezethet – tudatta a Novini Zakarpattya internetes hírportál.

Az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztériuma előrejelzése szerint 2029-re országos szinten további 30 százalékkal csökken az első osztályba lépő gyermekek száma. A tárca miniszterhelyettese, Nagyija Kuzmicsova hangsúlyozta: a félig üres iskolaépületek fenntartása gazdaságilag egyre kevésbé tartható fenn, és a 3–5 fős osztályokban zajló oktatás nem felel meg a korszerű minőségi elvárásoknak.

A legfrissebb adatok szerint az elmúlt egy évben Kárpátalja iskolásainak száma 164 ezerről 159 100-ra csökkent, vagyis mintegy ötezerrel lett kevesebb tanuló.

Az elsősök létszámában is jelentős visszaesés tapasztalható: míg 2024-ben még 13 ezer gyermek kezdte meg tanulmányait, 2025-ben már csak 11 710.

Az elmúlt tanév során három állami iskola szűnt meg a megyében, és a szakértők szerint ez csupán a folyamat kezdete.

„Az első osztályosok száma ma 30 százalékkal alacsonyabb, mint a hetedik osztályosoké. 2029-re további harmadával csökkenhet a létszám. Az infrastruktúra-fejlesztési politikának már most alkalmazkodnia kell ehhez a realitáshoz” – figyelmeztetett Kuzmicsova.

Még a nagyobb településeken működő líceumok és gimnáziumok is jelentős kihasználatlansággal küzdenek.

A Nagybocskói Líceum 450 férőhelyéből mindössze 140 betöltött (31%-os kihasználtság).

A Dédai Gimnázium 320 tanulóra tervezett kapacitásával szemben csupán 85 diákot fogad.

Az Ilosvai 1. számú Líceumban az 1250 férőhelyből 849 foglalt.

Az alacsony létszám automatikusan az intézmények átszervezését vetíti előre.

A minisztériumi irányelvek értelmében azok a kis létszámú iskolák, amelyek nem felelnek meg az előírt normatíváknak, bezárásra vagy összevonásra kerülhetnek, illetve tagintézményként működhetnek tovább egy nagyobb, úgynevezett „bázisiskola” részeként.

A legnehezebb helyzet a hegyvidéki közösségekben alakulhat ki, ahol a domborzati viszonyok miatt a gyermekek szállítása a szomszédos településekre komoly kihívást jelent.

A megyei hatóságok jelenleg technikai auditot végeznek az oktatási intézményekben. A szakértők szerint 2029-re Kárpátalja iskolahálózata jelentősen átalakul: a sok kis létszámú intézmény helyett kevesebb, de jobban felszerelt, korszerű eszközökkel ellátott és szervezett diákbusz-hálózattal működő központi líceum maradhat fenn.

