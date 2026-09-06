A kárpátaljai magyar iskolák ünnepélyes tanévnyitója Nagyberegen

Nagyberegen tartotta meg központi tanévnyitó ünnepségét a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) szeptember 5-én. Az eseményre Kárpátalja valamennyi magyar tannyelvű tanintézményéből érkeztek pedagógusok.

A rendezvény a történelmi egyházak képviselőinek igei köszöntőivel kezdődött a helyi református templomban. Isten igéjét Tóth László, a Beregi Református Egyházmegye esperese, a Nagyberegi Református Líceum lelkészigazgatója hirdette az egybegyűlteknek. Ezt követően Molnár János, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöki helynöke, majd Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye vikáriusa mondott igei köszöntőt. A rendezvényt Somi Katalin és Zenics-Lőrinc Edina, a Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola pedagógusai nyitották meg. Nemzeti imánk eléneklése után Kovács Mónika, a helyi középiskola igazgatója, történelemtanára mutatta be Nagybereg község gazdag történelmét.

A meghívott vendégek köszöntését követte a Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola első osztályosainak előadása, majd a történelmi egyházak képviselői megáldották az elsősöket és a pedagógusokat.

Ezt követően ünnepi beszédet tartott Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem elnöke. Az elnökasszony kiemelte, hogy Isten segítségével a háború ötödik évében is megtarthatja közös ünnepi tanévnyitóját a kárpátaljai magyar közösség, iskoláink pedig jelenléti oktatásban részesülhettek. Az elmúlt tanév legjelentősebb pozitív eredményének a Magyarország és Ukrajna között kisebbségi és oktatási kérdésekben létrejött megegyezést nevezte, amiért mindkét félnek köszönetet mondott. Elmondta, hogy a KMPSZ abban bízik, hogy hamarosan megszületik a kisebbségi iskolai státusz törvényi háttere, amely a szabad anyanyelvhasználat alapját jelentheti az oktatási intézményekben. Orosz Ildikó az előzetes beiskolázási felmérésekről is beszámolt. Ezek szerint a háborús helyzet ellenére nem csökkent jelentősen a magyar elsősök száma: közel ezer kisdiák lépte át első alkalommal az iskolák küszöbét, ami kevesebb, mint tíz százalékkal karcsúbb a tavalyi adatoknál. A KMPSZ a jelenlegi körülmények között is fontosnak tartja a jelenléti oktatást és a tanítás folytonosságának biztosítását. Orosz Ildikó ismertette, hogy az elmúlt tanévben csaknem háromezer magyar gyerek jelentkezett a KMPSZ által szervezett tanulmányi vetélkedőkre, az iskolások számára elindított Határtalanul elnevezésű nyári iskolai programhoz pedig idén is szinte mindegyik magyar iskola csatlakozott. Az elnökasszony hozzátette, hogy a KMPSZ három évtizedes múltra visszatekintő tematikus táborai idén is táborozási lehetőséget biztosítottak az iskolásoknak, a zánkai Erzsébet-táborokban több száz gyerek üdülhetett, köztük az ukrán iskolákban a magyart idegennyelvként tanuló diákok. A gyermekeknek szóló rendezvények és programok mellett a pedagógusok továbbképzésére is lehetőség nyílt. A Kölcsey Pedagógusakadémiát idén huszonötödik alkalommal rendezték meg, a kárpátaljai magyar iskolák részére pedig magyarországi tankönyvek lettek kiosztva több tantárgyból is, ami segíti a pedagógusok munkáját. Orosz Ildikó megköszönte a támogatást a magyar államnak, melynek segítségével megvalósulhattak a fentemlített programok.

A meghívott vendégek közül elsőként köszöntötte a jelenlévőket Kollai István, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium határon túli magyarokért felelős helyettes államtitkára, aki hangsúlyozta, hogy a magyar kormány feladata a helyi igények felmérése, a párbeszéd és azoknak a kezdeményezéseknek, illetve intézményeknek a támogatása, amelyek a közösség megmaradását és boldogulását szolgálják. Mint mondta, erre a szemléletre épül majd a következő évek magyarságpolitikája is. Hozzátette, hogy Magyarország és Ukrajna kétoldalú kapcsolatait is a kárpátaljai magyarság érdekeinek messzemenő figyelembevételével próbálja alakítani a magyar kormány. A helyettes államtitkár közölte, hogy Magyarország továbbra is támogatja a kárpátaljai magyar oktatást az óvodáktól egészen a felsőoktatásig. Folytatódik a pedagógusok és a gyermekétkeztetés támogatása is. A magyar kormány emellett 115 millió forinttal járul hozzá azoknak a kárpátaljai oktatási intézményeknek a helyreállításához, amelyek épületei a július végi viharban megrongálódtak. Kollai István azt is hangsúlyozta, hogy Magyarország abban érdekelt, hogy Ukrajna stabil, demokratikus és sikeres ország legyen, amelyben a nemzeti közösségek valódi értéket jelentenek. Megfogalmazása szerint a kárpátaljai magyar közösség egyszerre lehet erős magyar és Ukrajna sikerében érdekelt közösség.

Ferenc Viktória, az Európa Parlament képviselője köszöntő beszédében elmondta, hogy mindig nagy örömmel vesz részt a központi tanévnyitó ünnepségeken, ami erőt ad ahhoz, hogy Brüsszelben és Strasbourgban is nap mint nap kiálljon a kárpátaljai magyarok jogaiért az oktatás és nyelvhasználat területén. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy azonos mércével kell mérni, függetlenül attól, hogy egy adott ország az Európai Unió partnere, szövetségese vagy kritikusa.

„Mi pedig nem sokat kérünk, csak azt, hogy a gyerekeink magyarul tanulhassanak, hogy az iskoláinknak legyen jövője, hogy a közösségünk szabadon élhessen azokkal a jogokkal, amelyek megilletnek minket”.

Ezt követően Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke is köszöntőt mondott, majd a pályakezdő pedagógusok ünnepélyes bemutatására került sor. Ezután Vass Irén, a helyi középiskola magyar szakos nyugdíjas pedagógusa osztotta meg útravalóját, és következett a pedagógus szolgálati emlékérmek átadása.

A központi tanévnyitó ünnepséget a Kepics Andzselika által felkészített Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola nagyberegi kihelyezett szakköre és a Dobrai Péter Középiskola diákjainak és tanárainak előadásai szinesítették. A rendezvény végén Szilágyi Lajos, a KMPSZ alelnöke kívánt mindenkinek békés, sikeres tanévet zárszavában. Az ünnepi tanévnyitó a Szózat eléneklésével zárult.

Kopasz Gyula

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